30亿洗钱案被充公的房地产提高市场对拍卖的关注，虽然季内推出拍卖的26个房地产，并没有显著提高整体挂牌房地产数量，但四个成功售出的洗钱案相关房地产，占了第三季拍卖交易总额的三分之二，并带动交易总额环比增加七成以上。

莱坊（Knight Frank）星期一（10月26日）发布的第三季拍卖报告显示，该季挂牌拍卖的房地产数量为163个，仅比第二季的157个多出六个或3.8%。不过，第三季成功拍卖的九个房地产总值2410万元，环比增加72.4%，拍卖成功率达5.5%，也比首九个月的成功率高。

报告说，虽然洗钱案贡献了额外26个拍卖单位，第三季拍卖数量并没有大幅增加。然而，四个成功售出豪宅总值达1630万元，占第三季拍卖总交易额的三分之二。

第三季成功拍卖售出的房地产，两个为抵押逼售（mortgagee sales）、一个为屋主求售（owner sale）、两个为公寓分层地契管理委员会（MCST） 的拍卖房，其余四个是30亿洗钱案相关的豪宅。

莱坊房产拍卖兼高端住宅与私人公室部主管龚顺伟指出，洗钱案相关的房源挂牌出售，使得该季房地产拍卖活动更引人注目。只不过买家依然眼光挑剔，有兴趣的买家依旧专注在房地产基础质量和特质。

他说：“拍卖结果凸显合理定价的重要性，以及每个房产的地理位置、状况和市场吸引力。”

抵押逼售房地产占大部分

与今年上半年相似，第三季多数挂牌的是住宅和工业房地产。住宅挂牌量增加21个至104个，环比增幅25.3%。相比之下，工业房地产的挂牌数量则跌一成。

第三季抵押逼售的房地产依旧占大部分，但总数环比减少29.4%至77个，包括38个住宅、29个工业房地产、九个商铺和一个办公楼单位。

相比之下，屋主求售的房地产数量增加至41个，环比涨了28.1%。第三季30个挂牌的屋主求售住宅单位，仅一个成功出售，以63万6000元成功出售的是一个永久地契一卧房单位，落槌价比起拍价高1.3%。

拍卖会现场人潮主要来自公众好奇心

龚顺伟提醒，虽然洗钱案相关的拍卖吸引公众眼球，但拍卖现场超乎寻常的人潮，以及媒体对这些拍卖方房地产的关注，很大程度源于公众的好奇心和这些房地产所处的特殊背景。

他也指出，竞标活动和最终成交价仍取决于买家对这些房地产的基本价值评估。随着买家持续物色价格合理的投资机会，以及抵押逼售和业主求售的房源有持续供应，预计今年剩余时间，拍卖市场将保持稳定。

今年前九个月的拍卖成功率为4.3%，龚顺伟预计全年将介于3%至5%。