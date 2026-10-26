部分亚洲股市受人工智能（AI）前景不明朗，以及美国联邦储备局政策会议前谨慎情绪的影响而收跌。

新加坡主要股指海峡时报指数星期一（10月26日）下滑6.25点或0.12%，收报5415.91点。

亚洲股市涨跌互现，韩国综合股价指数（KOSPI）滑落1.46%，报5469.47点。外籍投资者纷纷撤出韩国股市，反映了这些投资者正调整投资组合、出售半导体股套利，并积极管理风险。

日经指数滑落0.8%，报62189.65点；台湾加权指数下滑1.81%，报46041.43点。

香港和上海股市则表现出良好抗跌力，分别上涨0.51%和0.19%。

黄金现货价格上升0.55%，达到4017.40美元（约5141.3新元），吸引部分投资者转投黄金市场。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》访问时指出，上星期五（23日）美股疲软，拖累区域股市在星期一的表现。

“当下市场面对的压力，主要来自本周美联储加息的可能性，加上财报季的不确定性，以及科技和晶片板块承压而面临一定的调整，这些都令投资者相对谨慎。”

据他分析，海指在过去两周虽然反弹疲弱，但也呈现一定的韧力，维持在5360点之上。他认为，短期内多空争夺依旧激烈，投资者可轻仓看多，但仍应该保持谨慎。

多家大型科技公司将在本周公布最新业绩，包括美国的微软（Microsoft）、Alphabet、亚马逊（Amazon），以及韩国晶片业巨头SK海力士（SK Hynix），这势必引起各地投资者关注。

瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，业绩强劲超出预期，并不能保证股价上涨。投资计划才是关键。

“在当前环境下，投资者希望听到削减开支，或者至少不再进一步增加开支的消息，并会为那些重拾支出纪律的公司欢呼。”

新加坡股市全天全场交易量9亿3256万股，交易总额13亿6000万元；上升股252只，下跌股252只。

胜科工业股价星期一下滑2.83%，报5.84元，是跌幅最大的海指成份股。

创业公司（Venture）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）分别滑落1.56%和1.03%，报15.14元和4.83元。

上升股包括香港置地（Hongkong Land）、怡和控股（JMH）和DFI零售集团（DFIRG），分别上涨2.2%、2%和1.5%，报8.38美元（约10.72新元）、59.82美元和3.38美元。

在个股消息方面，Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust）闭市后宣布，不会在今年11月24日赎回价值1亿元的固定利率次级永久证券。有鉴于此，适用于这批证券的派息率，将于首个重置日进行重置。

派息率将是三个月新元隔夜利率隔夜指数掉期（SORA-OIS）加上发行证券时的最初点差（initial spread）。

管理公司认为，保留资金并维持资产负债表的灵活性，对永久证券持有人及合订证券持有人都有利，直到内部化进程完成并实现效益。

Stoneweg欧洲合订信托单位价格星期一下滑0.96%，报2.06元。

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