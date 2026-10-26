Info-Tech系统第三季营收同比增长18％至1530万元，集团2026年首九个月营收因此同比增长20％至4260万元。

这家新交所主板挂牌公司星期一（10月26日）闭市后发布业务报告并指出，营收的增长来自所有业务。

在首九个月，订用营收（人力资源管理与会计软件业务营收）同比增长11％至3220万元，占集团营收的76％，主要增长来自马来西亚市场，当地这个业务的营收增幅达26％；服务营收（培训业务）同比增加82％至860万元，占集团营收的20％，受益于人工智能相关课程需求强劲。

集团的营收增长来自新加坡和马来西亚业务。在第三季，新加坡营收同比增加18％，马来西亚增加21％。在首九个月，新加坡营收同比增长20％，马来西亚营收同比增长24％。

集团继续对今后12个月业务前景有信心，认为新加坡中小企业对云软件和人工智能能力的需求，将继续获得政府促进数码化和采用人工智能的计划的支持。

它计划在今年底之前在马来西亚推出Info-Tech Academy，把集团人工智能相关培训业务扩展到另一市场。

Info-Tech系统公司总裁巴布（Dilip Babu）说：“我们相信，此次扩张将开启宝贵的全新市场机遇，并提供一个额外且稳健的收入来源。”

Info-Tech系统星期一股价涨0.64％，闭市报0.79元。