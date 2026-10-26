速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）获总值约1亿零300万元的三个新合同，使集团订单总额达到约8亿零900万元。

速美建筑星期一（10月26日）闭市后，发文告宣布这一消息。

新合同涉及三个项目：

一是集团全资子公司Soil-Build，获得在新加坡东北部兴建一座工业设施的合同，预计2028年第一季取得临时入伙证（TOP）。

第二项合同是全资子公司 Precast Concrete获得，将为新加坡建屋发展局在红山（Bukit Merah，也称Redhill）的一个公共住房项目，供应及运送预制部件，预计2028年第二季完成。

第三项由全资子公司SB Procurement获得，是一个现有建筑项目的重大工程变更订单，涉及扩大原有工程，预计2027年第二季度完成。

集团表示，以8月31日为基础，计入此后取得的新订单，集团订单簿总额约为8亿零900万元，为未来收入提供可预见度。

集团也说，这批新合同预计不会对集团截至今年12月底财年的每股合并净有形资产额，以及合并每股盈利产生重大影响。

集团执行董事兼总裁林汉仁表示：“我们将继续在投标策略上保持审慎，优先争取与自身能力及商业目标契合的机会”；在目标细分市场积极寻求新的增长机遇的同时，确保现有工程安全、按质按时交付。

消息公布前，速美建筑集团股价星期一收报0.49元，无涨跌。