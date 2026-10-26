奕丰集团（iFAST Corp）财富管理平台业务和银行业务表现强劲，推动2026财年第三季净利同比增长24.5%至3237万元。

集团董事会建议派发每股3.2分的第三次中期股息；全年总派息可能至少每股12分，高于今年4月预计的10.50分。

集团星期一（10月26日）闭市后发表业绩报告显示，截至9月底的第三季总营收同比上升23%至1亿6701万元。

收入和净利增长，主要由香港易退休平台（ePension）业务增长所驱动。集团的核心财富管理平台业务，以及奕丰环球银行（iFast Global Bank）强劲增长，也是推动净利上升的部分原因。

每股盈利10.56分；每股净资产值近1.52元。

截至9月底，集团的受托管理资产（AUA）同比增长20%，达到367亿6000万元的历来新高。大多数市场均呈现增长态势，其中新加坡、香港、马来西亚和英国市场在第三季都创下历来新高。

若今年首九个月的表现来看，净利录得9027万元，增幅达34.4%；营收较上财年高出33.2%，报4亿8351万元。集团预测，2027财年的整体利润将有所改善。

集团预测，奕丰环球银行的税前盈利预计会在2026财年超出1000万元，较上财年高出超过200%。

奕丰集团股价星期一下跌0.62%，报8.01元。