胜科工业（Sembcorp Industries）旗下印度子公司Sembcorp Green Infra据报正为首次公开售股（IPO）与投资者会面，计划筹集至多5亿零400万元，最早可能于12月启动上市计划。

彭博社星期一（10月26日）引述知情人士报道，Sembcorp Green Infra已于8月提交上市申请草案，拟发行总值最高375亿卢比（约5亿零400万新元）的新股，目前正等待监管部门批准。

知情人士说，相关讨论仍在进行中，上市时间和发行规模等细节仍可能调整。

据报道，参与这项上市计划的金融机构包括Axis Capital、花旗集团（Citigroup）、里昂证券（CLSA）、汇丰银行（HSBC）、ICICI Securities、IIFL Capital Services及Kotak Mahindra Capital。

根据招股书，截至今年3月31日，按已投运装机容量计算，Sembcorp Green Infra是印度十大可再生能源独立发电商之一。公司在印度18个邦拥有超过75项可再生能源资产，已安装及开发中的总装机容量为7.6吉瓦（GW）。

印度新股市场近期势头强劲。电信巨头Jio Platforms在上周创纪录的IPO中获得逾22倍认购，另有多家公司准备在未来两个月上市筹资。

今年以来，印度IPO筹资总额已接近180亿美元（约230亿新元），有望挑战去年约224亿美元的纪录。