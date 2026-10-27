房地产发展商首铸集团（First Sponsor）披露，中国房地产发展项目进展缓慢但销售情况稳健。此外，集团持续致力于降低中国资产敞口，同时保持把握时机投资的态度。

这是这家新交所主板挂牌公司星期一（10月26日）发布的第三季业务报告，所要传达的主要信息之一。

它并没透露集团第三季营收和盈亏情况，以及中国业务营收数据。它8月初宣布上半年业绩时，将上半年净亏9280万元，归因于金融衍生产品亏损、位于中国广东省虎门绿洲公馆项目的3670万元减值支出，以及联号NSI的亏损份额。

中国房地产市场长期低迷是不少发展商降低中国资产敞口的原因。

至于首铸集团说的“把握时机投资”，它星期一透露，集团在2026年9月收购东莞君汇府（Kingsman Residence）公寓项目的其余50%权益，显著降低这个项目的收支平衡售价（breakeven selling price）。

根据它早前披露，集团是以2亿2000万人民币（4260万新元）收购君汇府项目公司其余50%股权。这个“把握时机的收购”（opportunistic acquisition），在对卖方所持有的50%未售库存进行估值时，采用了较君汇府当前平均售价大幅折让的价格。因此，在完成收购后，集团将能显著降低这个项目的收支平衡售价（或盈亏平衡售价）。

首铸集团当时还指出，截至2026年6月30日，集团在中国投入的总资产占集团整体资产的比率（即“中国资产敞口”）已降至不足50%的历史低位。尽管收购君汇府项目公司剩余50%的股权可能会导致中国资产敞口升至50%以上，但预计这种情况仅属暂时。随着集团中国房地产发展业务资产组合的逐步销售与变现，以及集团在中国以外地区业务运营的持续扩张，这个比率终将回落至50%以下。

首铸集团星期一指出，它持有房地产业务的经常收入基础正在增长，主要因为两个新收入来源（租赁酒店）的贡献，租赁酒店业务的收入几乎增加两倍。欧洲房地产第三季的营业收入同比增加14.8%至1720万欧元（约2460万新元）。

首铸集团星期一股价收平于0.965元。