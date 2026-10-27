政府将投入1亿5000万元，启动全新的人工智能材料研发平台，以全面深化人工智能（AI）在实体经济中的应用，并开拓新的经济增长引擎。

此外，政府也公布“人工智能前锋”（Champions of AI）计划下首批24家入选企业名单，为有意借助AI推动全面业务转型的企业提供量身定制的支持。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇星期二（10月27日）在“2026年新加坡科技创新周”（SWITCH 2026）开幕礼上讲话时，作出上述宣布。

他说：“AI为提高生产力、开发新产品和新能力提供了机遇。”

新设立的“材料加速研究与创投启动平台”（Materials Accelerator for Research and Venture Enterprise Launchpad，简称MARVEL-AI），由新加坡科技研究局（A*STAR）牵头，并获得能源贸工部、新加坡企业发展局、经济发展局及国立研究基金会的联合支持。

MARVEL-AI将把先进AI模型与自动化实验室相结合，由AI模型负责识别有潜力的材料并设计实验方案，随后交由自动化实验室进行快速合成与测试验证。

此外，MARVEL-AI也会直接对接科研人员与企业，让包括起步公司和中小企业在内的业界伙伴，都可以借助平台的科研专长、基础设施和验证能力，推动行业合作、企业增长，并孵化新的创投项目。

全方位扶持企业使用AI

“人工智能前锋”计划则是由企发局牵头的国家旗舰AI计划。首批入选的24家本土企业将重点培养内部人才，通过创造新职能、重新设计工作内容及提升全员AI技能，确保人才培养与技术应用同步推进。

这些企业的贡献不仅限于自身业务，还承诺扶持供应链上的小型供应商，以及更广泛的商业生态圈伙伴。

颜金勇说：“通过分享他们的经验，这些企业可以帮助其他企业了解有意义的AI转型包含哪些方面，并赋予其他企业推动自身变革的信心。”

他指出，未来将有更多企业陆续加入“人工智能前锋”计划。

他也说，企发局推出一系列以“利用AI推动创业”（Driving Entrepreneurship with AI）为主题的AI研讨会，以及“催化AI解决方案”（Catalytic AI Solutions）项目，以推动AI在各行业内的应用。