装修中断收入加上脱售影响，凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）第三季可出租单位收入尽管增长4%，但毛盈利同比有所减少。

凯德雅诗阁信托星期二（10月27日）在股市开盘前发布的第三季运营报告显示，去年下半年和今年新收购的房地产已经开始贡献收入，但由于受英国伦敦卡文迪许酒店（The Cavendish London）装修停运，以及其他项目进行中的资产提升计划（AEI）与脱售资产影响，信托第三季的毛盈利减少。

如果剔除卡文迪许酒店的影响，第三季的毛盈利保持相对稳定。不包括收购、脱售和卡文迪许酒店的影响，运营资产组合的同店毛盈利比去年同期高4%。信托第三季的同店可出租单位收入（RevPAU）增长4%，达164元，入住率达84%。

信托的资产分布在全球16个国家，亚太区是信托的核心市场，占资产组合超过一半。新加坡的组合占18%，贡献第三季毛盈利的9%。

信托的资产分两大板块，分别为生活领域和酒店业资产，截至9月底服务式住宅占46%，酒店34%，生活领域资产占20%。

未来，信托的目标是将包括租赁住宅、学生宿舍和共居项目的生活领域的资产配置提高至25%至30%，其余70%至75%专注于服务式住宅与酒店。

截至星期二早上10时零8分，信托单位价报0.820元，跌0.61%。