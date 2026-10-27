市区重建局推出两幅后备地段供发展商申请招标。这两幅地段分别位于泉林路与普里睦道／杜尼安路，后者也是莱佛士城市俱乐部的原址，预计共可提供1180个私宅单位。

由于这两幅地所在区内不乏新私宅供应，加上“勾地”伴有风险，房地产分析师普遍认为，这两块地被“勾出”的概率不大。

市区重建局星期二（10月27日）在政府售地计划下，推出两幅后备地段供发展商申请招标，俗称“勾地”。地段只有在发展商入标的价格符合政府预期时，才会正式推出公开竞投。

这次推出的普里睦道/杜尼安路（Plymouth Avenue/Dunearn Road）地段是莱佛士城市俱乐部（Raffles Town Club）的原址，俱乐部的地段租约刚在10月17日结束。

这幅地面积1万1387.4平方公尺，容积率为2.1，总楼面面积（gross floor area，简称GFA）可达2万3914平方公尺，预计可建包含250个住宅单位的综合项目。

政府规定项目的地面层必须发展商业空间，且规模不能超过2500平方公尺；其中必须包括一个面积不小于1000平方公尺的超级市场。

泉林路（Chuan Grove）地段占地3万1695.7平方公尺，容积率达2.5，最大总楼面面积可达7万9240平方公尺，预计能容纳930个私宅单位。

此前，政府已颁发了两幅泉林路地段，即将推出的One Chuan Grove便是两幅地合并后发展的霸级项目，预计建有1056个单位。

泉林路（Chuan Grove）地段占地3万1695.7平方公尺，容积率达2.5，最大总楼面面积7万9240平方公尺，预计可建造930个私宅单位。（陈渊庄摄）

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究员麦俊荣预计两幅地段都不会被勾出。他说，一些发展商不愿意勾地，是因为在申请招标地段时，必须表明对地段的最低出价，并支付3%的保证金。若发展商在正式招标地段时不参加竞投，保证金将被没收。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明也同样认为，两个地段启动招标的可能不大。他说：“根据过往经验，一些备售地段会移到正选名单，发展商或选择先等2027年上半年政府售地计划地段出炉。”

纽玛珂房地产经纪公司（Newmark）研究主管王善葶接受《联合早报》访问时指出，泉林路地段面积大且形状规整，提供了发展规划的弹性，它的位置靠近几所小学也形成优势。然而，地段邻近中央快速公路，且距罗弄泉地铁站有一段距离，削弱了吸引力。

王善葶说：“发展商或选择先观望One Chuan Grove的销情，再决定是否要申请招标泉林路地段。”

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹同样认为，发展商会先观察销情以判断区内需求的深度。她说，同区的鑫丰瑞府（Chuan Park）已售出906个单位（99%），或已吸纳了区内部分需求。

麦俊荣不看好核心中央区（CCR）内的普里睦道／杜尼安路被勾出。

他指出，核心中央区有五幅售出地段的约1740至1805个单位尚未推出销售，另外还有905个已开售但未售出的单位，这在短期内足以满足需求。

王善葶则认为，地段靠近史蒂芬地铁站、新加坡女子学校和英华学校，而且地段目前没有面临相似项目的直接竞争，或会吸引发展商申请招标。