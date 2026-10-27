农历七月或俗称“鬼节”过后，新加坡私宅转售市场回暖。9月私宅整体转售价转跌为升，环比上扬0.7%，主要受核心中央区（CCR）的高档私宅涨2%推动。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期二（10月27日）公布的预估数据，9月非有地私宅转售量从8月的987个单位，增长10.8%至1093个。

与去年同期相比，成交量则少了5.1%，也比过去五年9月份的平均水平低1.3%。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）认为，9月成交量回升，反映了部分买家在农历七月暂缓购房后，重新进入市场。成交量恢复到接近过去五年同期的平均水平，显示市场需求依然较旺盛。

分区域来看，所有市场的转售价都比上个月走高，但涨幅不一。其中，核心中央区环比上涨2%，其他中央区（RCR）的中档私宅，以及中央区以外（OCR）的大众化私宅，分别上涨0.3%和0.2%。

与去年9月相比，整体私宅转售价上扬3.5%；其中，其他中央区的转售价格涨幅最大，达4.3%；核心中央区和中央区以外，则分别同比上涨2.5%和2.4%。

哈金指出，9月整体私宅价格上涨，主要由核心中央区带动，反映买家对黄金地段私宅的兴趣有所回升，但这股势头能否在未来几个月延续，仍有待观察。

从成交量来看，中央区以外交易占比过半（50.3%），其他中央区占32.1%，核心中央区则占17.6%。

展望未来，哈金预计，随着本周末开售的霸级新私宅项目Thomson Reserve，这可能是今年最后一个大型新私宅项目，新私宅供应将减少，买家未来几个月可能会把更多注意力转向转售市场。

不过，买家预料仍会审慎比较新私宅与转售私宅的价格，优先选择性价比较高的单位。