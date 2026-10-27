Anthropic申请在美国纳斯达克上市的消息，不仅提振隔夜华尔街对人工智能（AI）相关股的兴趣，也带动韩国和日本股市星期二（10月27日）显著回弹，推动亚太股市整体回升。

不过，投资者对庞大AI开支的担忧仍未消散，加上美国联邦储备局即将公布利率决议，新加坡股市继续小幅下跌。海峡时报指数闭市报5397.03点，下跌0.35%或18.88点，自7月8日以来首次收于5400点以下。

截至星期二下午约5时15分，MSCI亚太指数继续上涨0.76%。布伦特原油期货价格小涨0.54%，达到每桶116.43美元，国际金价降至接近每安士4000美元。首尔和东京股市分别上涨3.09%和1.73%，台湾股市则小涨0.12%。上海和深圳股市分别下跌1.33%和2.55%，香港股市也下跌0.73%。东南亚股市涨跌不一。

路透社报道引述大和证券（Daiwa Securities）高级策略师桥爪大辅（Daisuke Hashizume）说：“有关Anthropic首次公开售股的消息让市场松了一口气，与此同时，科技权重股也随着美国晶片指数的上涨而走高。”

不过，瑞讯银行（Swissquote）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）表示，市场反应积极，但“引发近期人工智能板块抛售的那些担忧依然存在”。

在亚洲星期二交易时段，标普500指数期货和道琼斯指数期货上涨0.02%和0.11%，纳斯达克指数期货则微跌0.03%。在星期一，美国股市回升，三大股指涨幅在0.28%至0.82%。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时表示，由于华尔街隔夜重燃了对人工智能和半导体板块的兴趣，星期二亚太各地股市的表现分化明显。韩国股市涨幅一度接近4%，而其他一些亚洲市场则在维持上涨方面显得有些吃力。

经历了近期美国科技股的抛售潮后，隔夜纽约股市重新出现一些买盘。他认为，韩国从中受益并不令人意外，毕竟它拥有大型晶片制造商。日本也同样得益于半导体相关股票的表现。此外，韩国好于预期的国内生产总值数据可能也提振了市场情绪。反观中国大陆和香港股市，情况则截然不同。投资者对于中国经济的复苏仍存疑虑。

新加坡股市的情况则不同。张爵兴说，海指在很大程度上受三大本地银行的影响，这与科技股重要性更高的韩国和日本股市形成鲜明对比。因此，即便人工智能概念股涨势如虹，新加坡市场也未必会随之走高。本地投资者仍在密切关注利率、债券收益率，以及这些因素对银行盈利的影响。自星期二开盘以来，海指一直在5400点关口上下波动。

OANDA高级市场分析师王绥勤表示，亚太股市星期二表现分化，主要受两方面因素驱动：一是Anthropic正式提交美国上市申请所引发的对人工智能领域的乐观情绪；二是随着本周三联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议结果公布在即，美元重现强势。

至于股市前景，张爵兴说：“个人认为，未来几天市场走势将颇具看点。美国大型科技公司即将发布财报，投资者将密切关注这些企业在人工智能领域的巨额投入是否真正转化为盈利。此外，美联储即将公布的利率决议也将备受瞩目。这些因素很可能会左右市场接下来的走向。”

美联储公开市场委员会将于美国星期二和星期三（28日）开会，市场普遍预计美联储将维持利率不变。

技术方面，王绥勤说，自2026年10月1日跌破50日均线以来，海指的技术面持续低迷。目前，海指显露出脆弱迹象，自10月9日起形成了“看跌旗形”形态。若跌破5369点这一中期支撑位，海指可能会进一步走弱，并可能下探至5240点附近的中期支撑位，这个位置也是关键的200日均线所在处。

新加坡股市星期二整体交易量持平于9亿3344万股，交易总额增至14亿4000万元；250只股上升，257只股下跌。30只海指成分股中，七只股价上升，四只持平，19只下跌。

DFI零售集团星期二股价劲涨5.03%，闭市报3.55美元，是涨幅最大的海指成分股。集团星期一发布强劲的第三季业务表现，并上调全年基本净利指引。星展集团研究表示，对集团管理层的执行能力更有信心，相信能够把新收购的星巴克（Starbucks）业务打造成一个新增长支柱。星展维持“买入”评级和4.50美元目标价。

泰国酿酒（Thai Beverage）星期二股价下跌3.41%，闭市报0.425元，是跌幅最大的海指成分股。

其他个股消息方面，凯利板挂牌公司中新果业（Zhongxin Fruit and Juice）午后要求股票暂停交易，以待发布消息。它星期二股价最后报1.9分。

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