因在职务以外也为慈善事业作出杰出贡献，泛太平洋酒店集团执行董事黄玮玲日前获颁“新加坡女性领导力荣誉奖”（Singapore Women Leadership Honours）中的“引领影响力荣誉奖”。

这一奖项的前身为新加坡女企业家奖（Women Entrepreneur Awards），由奖项主席章凯毓在2016年发起，并由新加坡非营利组织 Women Entrepreneur Circle（WECircle） 运营。奖项在2025年停办一年后，今年以“新加坡女性领袖荣誉奖”的新名称重出江湖。

章凯毓指出，“新加坡女性领导力荣誉奖”旨在表彰各种形式的女性领导力。她说：“新加坡女性正引领着大型机构，推动家族企业实现代际传承，并在社区中发挥着积极影响。”

今年“新加坡女性领导力荣誉奖”共表彰了11位新加坡女性领袖，共有四个类别。黄玮玲获得了其中的“引领影响力荣誉奖”，其他三个奖项类别为：企业家领导力奖、新生代领导力奖和企业领导力奖。

文告指出，黄玮玲在从事泛太平洋酒店集团团的可持续发展、资产管理和生活方式品牌等企业职务之外，也曾在2012年至2025年间担任关爱行动（Project We Care）企业志愿服务网络的主席，并联席创办了慈善机构“异彩人生”（Extra·Ordinary People），以支持特殊需求人群及其家庭。

获得其他奖项类别的另10位女性领袖包括：亚洲开发银行（ADB）首席信息官洪劲松、LinkedIn亚太区董事总经理洪雍华、鼎峰亚洲集团（Apex Asia Management Group）的总裁陈竖镁、奢侈品修复公司“包包博士”Dr.Bags创办人兼董事经理纪晓琳、FFL 集团创办人兼董事陈倩文、业活动策划公司The MasterPlan创办人兼常务合伙人何慧华、Trendbuild Contracts 公司董事经理苏美谕、YeoMama Batik创办人杨应芳、Asian Food Mall首席运营官黃敏瑩，以及Serial Achieva执行董事兼首席执行官吴思慧。

颁奖典礼星期一（10月26日）在皮克林宾乐雅臻选酒店（PARKROYAL COLLECTION Pickering）举行。颁奖嘉宾是公共服务统筹部长兼国防部长陈振声。