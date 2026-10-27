丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）第二季每单位派息同比下跌6.6%至2.97分，可派发收入同比下跌6.2%至8730万元。

公司12月9日派息，股票注册截止日期是11月4日。

丰树工业信托星期二（10月27日）晚上发布的业绩显示，信托第二季总营收和净房地产收入相对稳定，同比分别小幅下跌1.9%和3.5%，达到1亿6700万元和1亿1970万元。

信托的整体资产组合在第二季的平均租用率是89.7%，低于第一季的90.7%。它的加权平均租金调升率则从第一季的5.3%上升至第二季的6.9%。在9月底，信托的总负债率为37.7%。

在截至9月底的2026／27财年上半年，信托每单位派息同比下跌5.7%至6.08分，总营收同比减少4.8%至3亿2930万元，净房地产收入同比下跌6.1%至2亿4200万元，可派发收入同比下跌4.9%至1亿7950万元。

信托管理公司指出，第二季和上半年业绩受到海外不利因素的影响，但新加坡和日本资产组合持续展现韧性，连同主动的资本管理举措，共同支持了这两个时期的业绩表现。

管理公司总裁兼执行董事思民（Anand Tze Ming Chandran）说：“在持续的利率逆风下，随着到期的利率掉期合同（interest rate swaps）以更高的利率进行重新定价，我们仍将重点推进有选择的资产脱售，并积极调整投资组合配置，以增强资产组合的韧性。”

业务展望方面，管理公司指出，尽管中东战事持续，且贸易紧张局势带来的压力依然存在，但2026年上半年的全球经济表现好于预期。在数码基础设施强劲投资的推动下，科技周期为需求增长提供了助力。预计2026年全球经济增长率为3.1%，2027年为3.4%。中东冲突进一步升级以及贸易紧张局势重燃等下行风险，仍对经济前景构成压力。

它说，信托近期的业绩表现将受到此前宣布的北美有关房地产（7337 Trade Street, San Diego, California）租约不再续期，以及借贷成本上升的影响。这是因为此前以较低利率锁定的利率掉期合同在到期后，需按当前市场利率进行重新定价。尽管如此，信托的投资组合依然保持稳健。这得益于它在新加坡和日本资产的稳定性，同时，北美投资组合的加权平均剩余租期（WALE）长达6.7年，也进一步增强了整体韧性。

丰树工业信托星期二股价收平于1.79元。