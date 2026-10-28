新加坡数码贸易总额从2021年的3720亿元增加至2024年的5211亿元，复合年均增长率（CAGR）达11.9%，明显跑赢同期整体贸易7.4%的增速。

新加坡统计局最新发布的试编估算数据显示，数码贸易占新加坡整体贸易的比重从2021年的19.2%稳步升至2024年的21.7%。与此同时，数码贸易总额占本地国内生产总值（GDP）的比率也从62.8%提升到68.1%，反映出数码化对新加坡整体经济的驱动作用日益显著。

数码贸易是国际货物和服务贸易总量的一部分，涵盖通过数码方式订购或交付的货物和服务的出口和进口。

货物和服务数码贸易是指按货物或服务的订购方式和交付方式划分的交易。新加坡的数码贸易估算数据主要根据贸易和行业调查编制，并辅以信用卡交易和住户调查数据等其他来源的数据。

在贸易结构方面，数码交付或数码订购的服务贸易构成了新加坡数码贸易的绝对支柱。

2024年，这类服务贸易规模达4398亿元，占总额逾八成，四年复合增长率达12.5%。

相比之下，通过电子商务或数码平台订购的商品在2024年达813亿元，四年复合增长率为8.8%。

数码贸易出口从2021年的2319亿元增长至2024年的3072亿元（年复合增长率为9.8%），其中服务出口占2506亿元。

数码贸易进口增长则更为迅速，由2021年的1401亿元攀升至2024年的2139亿元，年复合增长率达15.1%。值得注意的是，消费者与企业在跨境电商平台上对实物商品的订购需求激增，推动数码订购商品进口额几乎翻倍，从127亿元增至247亿元，年均复合增速高达25.0%。

在国际比较层面，以2023年数据为准，新加坡数码贸易占总贸易的20.9%。这一比率高于加拿大（14.8%）、希腊（14.5%）、意大利（14.2%）和挪威（10.2%）等经济体，但仍低于经济合作与发展组织（OECD）25.9%的平均水平，并与英国（55.2%）及瑞典（43.6%）等领跑国家存在差距。

统计局分析指出，这显示新加坡在深化数码应用与扩大数码贸易方面仍有巨大的增长空间。

除了跨国贸易流动，统计局同步公布的首份“数码经济卫星账户”试编估算显示，本地数码产业对实体经济的支撑同样坚实。2023年，新加坡数码产业创造的总增值达到1527亿元，占全国总增值的23.7%，保持在GDP两成以上的核心水平。

统计局指出，采用国际经合组织规范构建的试编框架，将为政策制定者与商业机构评估新加坡在国际价值链与数字经济中的定位，提供更加清晰和可比的数据参照。

渣打银行贸易和营运资金亚细安及南亚区主管张美丝接受《联合早报》询问时说：“新加坡在互联互通、服务业和数字基础设施方面具有显著的结构性优势，因此我们的基本预期是，2025年至2026年期间，新加坡数码贸易的增速将继续高于整体贸易。不过，由于外部环境更加动荡，增速可能会从数码化加速初期的两位数超常水平回归常态。”

张美丝透露，渣打银行一项名为《贸易的前景》的研究进一步印证了这一趋势。2016年至2025年，全球数码交付服务出口增长了136%，相比之下，货物和服务出口总额增长了70%。

研究显示，近期对计算机服务、人工智能、云端交付、网络安全以及更广泛数码化转型的需求，为这一增长势头提供了支撑。

她指出，对于新加坡这样以服务业为导向、互联互通程度高的经济体而言，即使外部贸易环境更加动荡，这些趋势仍提供了有利条件。