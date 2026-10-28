新加坡统计局允许AI聊天机器人直接查询与调取新加坡的官方统计数据。

统计局星期三（10月28日）宣布，推出“SingStat模型上下文协议”（SingStat Model Context Protocol，简称SingStat MCP）。这是一种开放标准，为人工智能（AI）连接国家统计机构等数据源与外部服务提供通用接口。

作为官方数据桥梁，SingStat MCP直接对接新加坡国家级电子服务平台“SingStat Table Builder”。这个平台汇集来自70个公共部门机构的超过2800个官方数据表。用户通过连接SingStat MCP，可确保AI聊天机器人在回答统计相关查询时，基于权威的官方数据源进行分析与呈现。

在运作机制上，AI聊天机器人接入SingStat MCP后，将通过以下三大核心功能协同执行数据查询：图表搜索、元数据提取以及数据检索，即时抓取并获取最新的官方统计数据。

为方便公众与专业人士使用，统计局已与ChatGPT、Claude等主流AI平台展开合作，用户可在相关平台的插件（Plugins）或连接器（Connectors）目录中直接搜索并接入“SingStat MCP”。

以ChatGPT为例，用户只需在左侧面板进入“Plugin”界面，搜索“SingStat”并点击安装，随后在权限设置中确保选择“允许所有工具”（Allow all tools），即可在对话框中调用SingStat MCP开始查询。

欲知更多详情，可上统计局网站（www.singstat.gov.sg/data-tools-services/singstat-mcp）查询。