随着全球贸易格局日益碎片化，地缘政治不确定性持续上升，以及市场波动加剧，跨国企业对使用代币化货币的态度更为积极，代币化货币走向主流的速度可能会快于预期。

星展集团星期三（10月28日）发布的《格局重塑：新秩序下的全球资金》调研报告显示，有24%的受访企业已大范围采用代币化货币，21%称已开展过试点，43%称仅在部分地区使用。

整体来看，多达88%的受访企业都已开始尝试使用代币化货币，仅12%仍处于探索阶段。

星展集团在今年6月中至7月中期间，对422名企业领袖与首席财务官等高管展开调研；受访者所属企业的年度营收都在5亿美元（约6亿4000万新元）以上，来自11个不同市场，分布于科技、能源、汽车、消费品、先进制造业和金融等领域，有64%为跨国企业。

星展集团环球交易服务部主管林顺忠说，有将近九成受访企业已通过代币化进行支付、收款或存款，占比之多有点出乎意料，“我们知道代币化趋势在发展，也在逐渐走向主流，但普及速度远超预期。”

其中，稳定币与代币化存款是被采用最多的使用渠道，分别有63%和53%的比重；其次为代币化货币市场基金（52%）、央行数码货币（Central Bank Digital Currency，51%）和加密货币（35%）。

多数受访企业高管预计，他们会在未来一年到两年内就看到使用代币化货币的优势，包括可追溯性与可审计性、实时跨境支付、更高的透明度和速度等。

出现这一情形的背景是，报告指出，如今国际贸易与运输路线持续变动，制裁风险上升，且外汇市场与能源价格都动荡不断，给跨境运营企业的财务管理工作带来诸多挑战。

此外，企业在加速数码化的同时，面临的现金、支付和流动性管理方式也日益复杂，对企业在未来协调多个生态系统，同时确保透明度、管控力与流动性的能力要求更高。

不过，企业使用代币化货币的合规与监管环境仍处于演变阶段，不同市场间的监管格局尚不均衡，也会带来相关挑战。

林顺忠回答《联合早报》提问时说，无论是代币化货币支付、证券代币化，还是所谓的代币化“真实世界资产”（real world asset），多数法律与监管框架实际上仍在持续演进中，未来必须跟上技术发展的步伐。

“虽然近年来监管趋向于融合，但目前各地监管格局仍存在显著差异；有的地区倾向于在高度受控的环境下推动创新，而有的则采取更开放的态度；这在许多市场确实是一大挑战。”

报告还指出，有78%受访企业已增加对多种货币的敞口，并减少对传统结算货币的单一依赖，以支持更多贸易通道。

此外，由于与中国贸易联系加深，受访企业对人民币的需求也持续上升；澳大利亚与英国等地的受访企业对人民币的兴趣尤为高涨，称未来一年到两年内会考虑使用的占比都已过半。