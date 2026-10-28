凯德印度信托（CapitaLand India Trust）2026年第三季净房地产收入（NPI）同比下滑8%，达5380万元；总房地产收入（Total Property Income）也减少10%至6880万元。

信托星期三（10月28日）盘前发布的业绩报告显示，新元计价收入减少是汇率变动导致。如果以印度卢比计算，第三季的净房地产收入则同比上升2%，至39亿3500万印度卢比；总房地产收入达到51亿零600万印度卢比，与去年同期持平。

信托说，收入增长主要得益于现有房地产收入增加，但去年脱售海德拉巴CyberPearl和金奈的CyberVale两个资产后租金收入减少，部分抵消增长。

今年首九个月，信托净房地产收入同比减少6%，报1亿6130万元，总房地产收入下跌8%，至2亿零640万元。若以印度卢比计算，两项收入则分别增长4%和2%。

信托也说，位于班加罗尔国际科技园（ITPB）的MTB 7，已获一家《财富》世界500强企业承租全部空间。这个建筑面积90万平方英尺的项目，预计2027年第三季完工。

此外，位于金奈的数据中心预计今年第四季完工，届时可提供53兆瓦的总电力容量。

截至9月底，信托旗下房地产组合的已承诺租用率为91%，加权平均租期（WALE）为三年。

债务方面，信托整体杠杆率为38.2%，高于6月底的38%；平均债务成本也提升0.1个百分点至5.7%。

凯德印度信托单位价星期二（27日）闭市报0.88元，涨0.57%。