人工智能交易热潮重燃，推动股市在大型科技公司财报发布及美联储利率决议出炉前走强。

美国股市星期二（10月27日）纳斯达克指数上涨1.18%，标普500指数上涨0.6%，道琼斯工业指数也涨0.03%。

当前，交易员普遍预计星期三晚些时候，美联储将维持利率水平不变，为下一步加息预留时间。

科技板块的乐观情绪也有望提振亚太市场，澳大利亚、日本、韩国股指期货在早盘都走高。

以下是星期三（28日）可关注的股票：

1.凯德印度信托（CapitaLand India Trust）2026年第三季净房地产收入（NPI）同比下滑8%，达5380万元；总房地产收入（Total Property Income）也减少10%至6880万元。如果以印度卢比计算，净房地产收入同比上升2%，总房地产收入则与去年同期持平。

截至9月底，信托旗下房地产组合的已承诺租用率为91%，加权平均租期（WALE）为三年。信托整体杠杆率为38.2%，高于6月底的38%；平均债务成本也提升0.1个百分点至5.7%。

凯德印度信托单位价星期二闭市报0.88元，涨0.57%。

2. 吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）今年首九个月净房地产收入（NPI）同比增加12.7%至1亿8180万元，总房地产收入也增长16.5%，达到2亿3820万元。得益于投资组合表现的提升及收购项目的贡献，信托运营可派发收入同比增长24.4%，达到1亿7990万元。

信托也宣布，计划将近期脱售所得1500万元额外资金，在2027年下半年至2028年下半年的三个季度期间，分三次派发给单位持有人，每次分别派发700万元、500万元及300万元。

吉宝房地产投资信托星期二收报0.8元，无涨跌。

3.综合保健集团（Alliance Healthcare）星期二晚间披露关于近期子公司遭遇一起网络安全事件的进展。这起事件涉及黑客未经授权访问子公司的会员数据库系统。公司说，个人资料保护委员会（PDPC）已对事件展开调查，以确定是否违反相关法规，子公司正全面配合调查，并将在有重大进展时通知股东。

综合保健集团股价收报0.17元，无变动。

4.卓越自动系统（Advanced Systems Automation）宣布，保荐机构Asian Corporate Advisors因商业原因决定终止服务，最后服务日期是2027年1月26日。公司将物色新保荐机构。

根据凯利板规定，若未能找到接替者，公司将被停牌；如果连续超过三个月没有保荐机构，还可能被除牌。公司目前也须处理多项合规问题，并寻找新外部审计师。

卓越自动系统股价收于0.3分，无变动。

5. 伟合控股（Wee Hur）宣布，已获裕廊集团（JTC）批准，延长旗下大士村客工宿舍（Tuas View Dormitory）的租约两年八个月，至2029年6月30日。

这座新加坡规模最大的客工宿舍，有1万5744个床位，今年上半年平均入住率达92%。加上有1万零500个床位的Pioneer Lodge，公司旗下宿舍共有2万6244个床位。今年上半年，公司宿舍业务营收同比增长50.7%至6330万元。

伟合控股股价星期二收于0.58元，涨1.75%。