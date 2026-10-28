Meta旗下个人人工智能（AI）代理Muse即日起在新加坡上线，接入Shopee、Grab、新加坡航空（SIA）、Agoda、ShopBack、Klook、Trip.com及Lazada等品牌与服务，可协助用户处理购物、餐饮和旅游等日常事务。

Meta星期三（10月28日）宣布这一消息。相关连接功能将分阶段开放，部分功能会在上线后陆续推出。

据Meta介绍，Muse不仅能回答问题，也能代用户执行任务、管理项目，并将长期目标转化为具体行动计划。用户可将Muse连接至Gmail、谷歌日历及Instagram等应用，让它协助管理电邮、协调日程，并利用已保存的内容完成任务。

网上购物时，用户可让Muse搜集产品资料，比较价格，再通过Shopee或Lazada选购商品；也可通过GrabMart和Grab Dine Out规划日常用品采购及外出用餐。

此外，Muse可协助用户查询新航、Agoda、Klook和Trip.com的旅游、票务及预订选项。用户也可通过ShopBack获取旅游与购物返现，以及领取到店餐饮优惠。

安全与隐私方面，Meta说，Muse运行于专用云端计算机，保证数据存储安全，AI代理本身无法查看用户的密码及支付方式。用户可自行决定授予Muse哪些访问权限，在发送电邮或购物等敏感操作前，Muse会先向用户确认。

Meta新加坡董事总经理陈秋燕说：“我们正将Muse与新加坡及本区域一些最具代表性的品牌连接起来，让你通过自己熟悉和喜爱的服务，把事情办妥。”

Muse目前已在新加坡通过iOS、Android及muse.ai网站提供服务，未来也将支持在AI眼镜上使用。

Meta说，满足大多数日常需求的功能可免费使用，需要更多功能的用户则可选择成为付费会员。