吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）今年首九个月可派发收入同比增长24.4%，达到1亿7990万元。这得益于投资组合表现的提升及收购项目的贡献。

若加上“周年纪念派息”（Anniversary Distribution），可派发收入总额则同比增长22.1%至1亿9490万元。

信托星期三（10月28日）开盘前公布业绩报告指出，可派发收入增长主要是因为投资组合表现增强，以及澳大利亚悉尼永久地契零售商场Top Ryde City购物中心和去年底收购的滨海湾金融中心（MBFC）第三座三分之一权益所带来的贡献。

如果不计入这些近期收购，营运可派发收入也增长了3.6%，反映投资组合内生增长稳健。

数据显示，信托首三季净房地产收入（NPI）同比增加12.7%至1亿8180万元，总房地产收入也增长16.5%，达到2亿3820万元。

截至9月底，信托投资组合的已承诺出租率达96%，租金调升率（rental reversion）为12%，加权平均租期（WALE）为4.5年。

吉宝房地产投资信托总裁蔡显扬指出，新加坡中央商业区办公楼市场持续受益于稳健的供需基本面，持续的企业需求、租户转向优质办公空间的趋势，以及新增供应有限，都为市场提供支撑。

他也说，信托正通过以更具竞争力的利率再融资，以及脱售资产回笼资金，从而降低杠杆率，并提高财务灵活性，为长期增长奠定基础。

截至9月底，信托整体杠杆率为40.5%，平均债务成本为3.32%。

信托也宣布，五年的“周年纪念派息”将在2027年上半年结束，之后将从近期脱售所得资金中，向单位持有人额外返还1500万元，在2027年下半年至2028年下半年期间分三次派发，每次分别派发700万元、500万元及300万元。

此外，信托也计划动用最多2500万元的资产脱售所得款项，在公开市场回购信托单位。

信托投资组合总值为117亿元。若计入拟收购甲级办公楼Keppel South Central的51%权益，以及脱售韩国的唯一资产T Tower的影响，投资组合总值预计增至121亿元，新加坡和澳大利亚组合分别占82%和18%。

业绩公布后，截至星期三早上9时45分，吉宝房地产投资信托下跌0.62%，报0.8元。