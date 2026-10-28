在地缘政治博弈、科技颠覆与能源转型多重冲击交织的当下，新加坡与企业绝不能原地踏步，而应践行尽责治理领导力，摒弃狭隘的短期零和博弈，转而以“利他即利己”心态与合作伙伴做大共同利益的蛋糕。

淡马锡董事长张志贤于星期三（10月28日）在“尽责治理领导峰会”（Steward Leadership Summit）上发表主旨演讲及参与炉边对话时，提出上述看法。

他在致辞中说，当前世界在政治、科技、能源和商业领域的剧变同时发生且相互影响，单纯依靠“头痛医头、脚痛医脚”做法已不足以应对挑战。无论是他曾长期服务的新加坡政府，还是如今担任董事长的淡马锡，决策者都必须依托四大核心原则，即明确宗旨、严谨治理、开明自利（Enlightened self-interest），以及对后代的责任。

谈及“自利”与商业的博弈，张志贤强调，企业固然要为股东和员工创造利益，但关键在于追求成功的方式。如果在每一笔交易中，企业尝试利用一切手段榨干对手的最后一分钱，用狭隘的短期零和视角去压倒对方，最终只会发现市场蛋糕越做越小，因为合作伙伴会另寻出路、拒绝再次交易。

他在随后的炉边对话环节中进一步透露，淡马锡在许多商业交易中会选择“在谈判桌上留一点余地”，不把合作方逼到极限。

张志贤说：“如果你每次交易都非要榨取最后一分钱不可，你可能会发现唯一能做的就是进行敌意收购，但这其实并不是与他人做生意的最愉快方式，也不是市场所乐见的做法。”

五家本地企业列入“尽责治理领导25”榜单

针对企业治理与长期主义，张志贤指出，淡马锡的使命宣言是“延延世代，欣欣向荣”（So Every Generation Prospers），这一核心原则让淡马锡能够跨越市场周期追求长期可持续回报，而非对短期市场波动做出过度反应。

张志贤也在峰会上宣布“尽责治理领导25”（Steward Leadership 25，简称SL25）榜单正式出炉。

SL25是由淡马锡信托基金会旗下的亚洲尽责治理研究院（Stewardship Asia Centre）、欧洲工商管理学院霍夫曼全球商业与社会研究中心（INSEAD Hoffmann Institute）、《海峡时报》，以及韦莱韬悦（WTW）共同创办与评选，旨在表彰亚太区兼具商业可行性与环境社会效益项目。

今年有五家新加坡企业列入榜单，它们为电池制造商新中能源（Durapower Technology）、气候科技公司Arukah Capital、海洋社会企业Seven Clean Seas、创新净水器生产商Wateroam和建筑咨询公司Witteveen+Bos South-East Asia。

亚洲尽责治理研究院行政总裁白沙瓦里亚（Rajeev Peshawaria）说，入选的企业领导拒绝在“使命”与“盈利”之间做妥协，主动选择通过行善来把业务做好。

Arukah Capital总裁杨慧思说，公司业务是把农业废弃物转化为碳信用额和生物燃料项目。她说：“很多农夫缺乏资源和技术，而我们做的就是把他们和市场对接，通过各种途径让他们脱贫。”

Wateroam主要生产可用于偏远地区的食水过滤器，公司创办人林崇智和罗金生说，全世界仍有很多地区的人民无法获取干净食水。通过公司的过滤器，他们希望帮助这些人享有充足且干净饮用水。