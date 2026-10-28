一项旨在推动东南亚气候技术发展的计划续约三年，新引入印尼国家石油（Pertamina NRE）、翱兰农业（Olam Agri），以及PTT ExpresSo等东南亚产业巨头，帮助创新者降低其技术的风险，并推动有潜力的气候技术商业化。

于2024年启动的“突破能源研究员—东南亚”（BE Fellows - SEA），是第一个设在美国以外的研究员中心，旨在解决东南亚气候技术创新的早期障碍，并推动气候技术的发展和商业化。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期三（10月28日）在“2026年新加坡科技创新周”（SWITCH 2026）致辞时，宣布以上消息。

陈诗龙说，对许多初创企业而言，开发突破性技术只是第一步。更大的挑战在于，在真实环境中验证解决方案、争取早期客户，并建立商业上可行的业务。

他指出，对气候与能源技术而言，这些挑战尤其严峻，这正是伙伴关系能够发挥关键作用之处。

陈诗龙说：“新加坡具备有利条件，能够将这些伙伴汇聚起来。我们的目标不仅是在这里开发技术，更要将技术转化为商业上可行的解决方案，并推动其在全球市场成长。”

根据由比尔·盖茨创办的公司突破能源（Breakthrough Energy）、新加坡企业发展局，以及淡马锡发出的联合文告，入选突破能源研究员—东南亚的研究员可获得最高50万美元的项目资金，并获得技术、商业化支持，以及跨区域行业专家网络资源。

陈诗龙也在同日启动为期24个月的“联想—企发局全球加速器”（Lenovo–Enterprise Singapore Global Accelerator Programme）项目，聚焦人工智能（AI）、机器人和先进材料等深科技领域，帮助初创企业对接联想全球超过180个国家的研发团队、企业客户，以及落地验证环境。

同时，陈诗龙也宣布，新加坡航空集团和环境科技公司以太燃料（Aether Fuels）已签署承购协议，向后者采购可持续航空燃料（SAF）。

航空业是最难实现脱碳的行业之一，其中一个原因是目前缺乏商业化低碳技术。为了实现2050年净零碳排放，可持续航空燃料被认为是目前最可行的解决方案，预计可带来约65%的减排量。

在国际伙伴方面，陈诗龙也宣布一项新合作项目。企发局已与加州大学伯克利分校旗下的Bakar Labs达成合作，协助新加坡初创企业进入其生命科学和先进材料实验室与设施，合资格企业最高可获70%的成本补贴。

陈诗龙重申：“衡量创新的真正标准，不仅在于我们能发明什么，更在于我们能将什么付诸应用，以解决实际问题、推动产业转型并改善生活。 ”

本届新加坡科技创新周展会首次推出东南亚展馆，汇聚了东南亚多国领军企业，集中展示区域内的创新与合作机遇，强化新加坡作为一个区域枢纽的地位，让来自世界各地的创新成果在各方的支持下，得以开发、商业化，并在东南亚各地实现规模化发展。

此外，据企发局在新加坡科技创新周期间的文告，时逢新日建交60周年，企发局与东京都政府签署合作备忘录，通过双向沉浸式交流与商业对接，协助新加坡初创企业开拓日本市场，同时帮助日本初创企业以新加坡为跳板进军区域与全球市场。