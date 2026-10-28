新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）进一步向七家在印度尼西亚经营农业及种植园业务的本地上市公司提出询问，要求它们披露与接获我国跨境烟霾污染预防措施通知书的10家印尼公司是否有关联，并说明林火对业务的影响。

新交所星期三（10月28日）向媒体发声明指出，继10月16日向相关上市公司发出首轮询问，以及企业上星期作出回应后，监管机构决定进一步要求澄清，以更清楚了解这些公司的情况，以及它们面对林火和烟霾的风险。

这包括本地大型农业集团丰益国际（Wilmar International），以及布米达马农业（Bumitama Agri）和益资源（First Resources）。

新交所发言人指出，交易所将要求企业详细说明监测、预防和应对林火的政策及措施，并解释如何评估这些措施是否充分及有效。新交所也要求企业交代，与10家接获预防措施通知书的印尼公司是否存在关联。

此外，相关公司的董事会也必须评估林火和烟霾是否对业务构成重大影响，并说明作出判断的依据。企业也须披露是否接获印尼或其他国家政府部门及机构的询问或调查。

这些挂牌公司此前回应烟霾事故时均强调，没有通过焚烧方式清理土地。部分企业也指出，已实施零焚烧政策，并采用卫星监测系统及配备消防能力。

国家环境局分别于10月16日及19日，向七家及三家印尼公司发出预防措施通知书，要求采取灭火及防火措施。

环境局也在10月23日向另外10家在新加坡注册的公司发出通知书，要求提供它们在印尼的土地特许经营区、企业关联关系，以及防火措施等资料。