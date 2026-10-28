华侨银行（OCBC）用户即日起到中国、日本、韩国等地旅游时，可直接在手机应用内领取和使用支付宝+旅享（Alipay+ Travel Treat）商家优惠券，无须额外下载支付宝应用或注册。

华侨银行星期三（10月28日）发文告宣布，将与蚂蚁国际旗下跨境支付平台Alipay+的合作，从支付拓展至旅行优惠，也是新加坡首家提供这项服务的银行。

合作首阶段涵盖了七个旅游目的地，包括中国大陆、日本、韩国、香港、澳门、马来西亚和泰国。

华侨银行用户可以用这个新功能，享受超过200家商户的优惠，包括连锁汉堡店Shake Shack、日本连锁餐饮店松屋（Matsuya）、折扣连锁店唐吉诃德（Don Quijote）、韩国新罗免税店（The Shilla Duty Free）、连锁便利店7-Eleven，以及马来西亚吉隆坡的国油双峰塔阳光广场（Suria KLCC）和敦拉萨国际贸易中心商场（TRX Mall）等。

华侨银行客户可在出行前在手机应用程序查找、领取和兑换优惠券。（华侨银行提供）

用户可在出发前，通过华侨银行手机应用查看和领取优惠券；在海外参与活动的商户消费，扫描Alipay+二维码付款时，符合条件的优惠券便会自动抵扣，无须切换至其他应用。

华侨银行也透露，未来将进一步整合叫车、外卖等旅游相关服务，让银行应用能满足更多海外旅行服务。

银行在文告中指出，这一服务能减少奖励折扣分散在不同应用程序和平台的不便利，尤其是前往中国旅行。

华侨银行自2024年起与Alipay+合作，越来越多的新加坡用户在包括中国大陆、日本和韩国在内的热门旅游目的地消费。

今年前八个月，通过银行手机应用扫描海外Alipay+商户二维码付款的客户人数，以及交易总额，都比去年同期增长超过一倍。