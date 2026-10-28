由金管局和银行公会设立的新加坡支付网络公司（Singapore Payments Network，简称SPaN），已任命核心领导团队，负责治理新加坡全国支付系统并推动支付创新。

新加坡支付网络公司已委任陈伟灏为第一任首席执行官，同时委任了首届董事会的11名成员，并预计公司将在2027年初启动运营。

根据新加坡金融管理局（MAS）与新加坡银行公会（ABS）星期三（10月28日）发布的联合文告，陈伟灏在支付领域拥有近20年的领导经验，曾负责支付解决方案的开发、支付运营和行业合作。他在全球卡组织担任要职，并担任新加坡关键国家清算和支付基础设施运营商Banking Computer Services私人有限公司的首席商务官。

文告指出，凭借丰富的跨行业经验，以及对行业参与者和新加坡支付格局的深入了解，陈伟灏具备带领新加坡支付网络公司度过初创阶段的优势，能够协助公司建立运营能力，并推动各项战略目标的落实。

新加坡支付网络公司公布的11人董事会名单，其中有两名金管局代表，包括金管局副局长（企业发展）罗惠燕，以及三家本地银行各一名代表、银行公会和新加坡金融科技协会（SFA）各一名代表；其余四人为独立董事。

金管局本月早前宣布，罗惠燕将于11月1日卸下现有职务，并受委为局长办公室首席顾问，协助局长处理风险监督、治理及领导力发展等领域的工作，同时继续担任新加坡支付网络公司主席。

金管局与银行公会星期三的联合文告说，新加坡支付网络公司董事会成员具备银行、科技、全球支付、创新、治理、法律和监管事务方面的深厚专业知识。董事会将提供战略监督，助力新加坡支付网络公司确保新加坡全国支付系统便捷、具韧性且面向未来。

文告还指出，新加坡支付网络公司将于2027年初开始运营，首要任务是确保全国支付系统从现有管理机构顺利稳定过渡。作为系统拥有者，新加坡支付网络公司将加强治理和运营韧性，同时推动新加坡核心全国支付基础设施的创新和现代化，并深化区域互联互通。

新加坡支付网络公司主席罗惠燕说：“新加坡支付网络公司首届董事会的成立和首任首席执行官的任命是公司发展历程中的重要里程碑。随着公司逐步迈向运营就绪阶段，我们将致力于加强治理、推进行业合作，并构建面向未来的基础，以确保新加坡的支付系统保持世界一流水平，广泛可用、运营稳健，并始终处于支付创新前沿。”

陈伟灏说：“新加坡支付网络公司的成立，旨在整合新加坡全国支付系统的治理和发展。它将依托与新加坡金融管理局、行业参与者和支付系统运营商的紧密合作，各方都将为公司履行使命作出重要贡献。我们将共同致力于维护一个安全、便捷且能够响应新加坡支付领域不断变化需求的支付基础设施。”