多家在印度尼西亚经营种植园的新加坡上市公司，被新加坡政府部门公开点名要求作出交代，披露与接获跨境烟霾污染预防措施通知书的印尼公司是否有关联，并说明林火对业务的影响。其中一些公司的股价在消息出炉后连挫多日。

不过，也有投资机构趁此机会入市，购入受影响公司的股份。

根据金光农业资源（Golden Agri-Resources）星期三（10月28日）闭市后在新加坡交易所发布的主要股东权益变动通知，美国投资管理公司Kopernik Global Investors在上星期五（23日）增持550万股，每股价格为0.275元，共计约151万元。

这家公司在金光农业资源的持股权益也因此从7.98%，提高至8.02%的水平。

Kopernik Global Investors是一家总部位于美国佛罗里达州坦帕（Tampa）的全球及国际股票投资管理公司，于2013年由著名价值投资人伊本（David Iben）创立。公司称专注于基本面并进行自下而上（Bottom-up）的价值投资，擅长发掘被市场忽视的价值洼地、逆向资产以及新兴市场机会。

我国政府星期三召见10家早前接获国家环境局法律通知、被指可能与本次烟霾有关的本地企业高层。金光农业国际（Golden Agri International）主席黄荣年（Franky Oesman Widjaja）是出席的高管之一。

金光农业资源星期三闭市时报0.28元，涨1.85%。这只股过去一星期略跌1.79%，52周最高价为0.35元。