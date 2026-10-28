亚洲科技巨头受到追捧之际，亚太股市星期三（10月28日）一片欢腾，新加坡股市也不例外。海峡时报指数微涨0.02%或0.88点，收报5397.91点。

星期三本地股市交易量10亿5000万股，交易额14亿元；有332只股上升，219只股下滑。

纵观海指成份股，有12只股上扬，其中新翔集团（SATS）最受追捧，走高2.21%至3.70元。17只股下滑，其中丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）遇上最大卖压，挫跌2.79%至1.74元。

FSM Global研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊接受《联合早报》访问时指出，本地股市受到区域股市的鼓舞。韩国晶片巨头SK海力士在星期三公布的最新业绩，超出市场预期，进而提振了区域市场情绪。

纵观各大亚太市场，首尔股市领先全场，上扬6.63%。其次是台湾和深圳股市，分别走高2.04%和1.98%。

韩国晶片双雄SK海力士、三星电子在星期三分别大涨10.89%和9.01%；台湾晶圆代工龙头台积电也走高1.04%。

尽管如此，陈秋伊认为，当前涨势反映的是市场情绪的短期改善。由于中东局势和全球通胀前景尚未明朗化，投资者可能仍会采取审慎的投资策略。

除了地缘政治局势，陈秋伊也提醒投资者关注美国联邦储备局最新动向。美国联邦储备局将在美国时间28日公布新的利率政策，而根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，美联储按兵不动的概率约90%。

陈秋伊说，美国最新的非农就业数据仍低于市场预期，显示就业增长势头正在减弱，这降低了美联储进一步升息的意愿。

“不过，美联储也需考虑持续存在的通胀压力，以及经济活动放缓的风险。虽然疲弱的就业数据降低了加息的紧迫性，但最终决定仍会取决于整体通胀和经济增长前景。”

分析：银行股仍值得关注 信托则须谨慎看待

此外，陈秋伊认为，投资者也会关注本地上市企业的第三季业绩，尤其是将在11月初公布业绩的三大银行股。

谈及投资策略，陈秋伊建议投资者采取审慎、以基本面为主的策略，而不是因短期市场波动而大幅调整投资组合。

她仍看好银行业的投资机会，认为该板块具备稳健的资本基础及持续派息的潜力。不过，投资者仍需关注净利息收益率承压，以及经济前景恶化可能对银行贷款增长和信贷质量造成的影响。

同时，陈秋伊较谨慎看待对利率敏感的板块，例如房地产投资信托，因利率居高不下会推高融资成本，并拖累派息增长。