新加坡大型农业公司丰益国际（Wilmar International）截至9月底的第三季业绩扭亏为盈，净利为2亿8103万美元（约3亿6034万新元）。公司去年同期亏损3亿4770万美元。

这家被卷入烟霾风波的公司也说，它在印度尼西亚西加里曼丹省的种植园约28公顷土地发生火灾，当地警方正就相关事故展开初步调查。

丰益国际星期三（10月28日）闭市后发布财报。它的第三季息税折摊前盈利（EBITDA）为9亿8199万美元，较去年同期的4亿2601万美元增长130.5%；营收为216亿6108万美元，增长13.6%。

由于公司去年同期曾向印尼政府支付一次过超过7亿美元的赔偿金，若剔除这笔款项，今年第三季的净利润同比下降22.9%。

集团指出，公司面临大宗商品价格飙升及全球供应链中断所带来的原料成本上升和利润率压力。“展望未来，经营环境预计将持续充满挑战，但我们核心业务的表现有望保持稳健。得益于多元化的业务布局，以及对成本管理和运营效率的持续关注，我们对今年余下时间的业绩表现持谨慎乐观态度。”

今年首九个月，集团净利上涨259.9%，至8亿8989万美元；核心净利同比下跌3.4%，至9亿零878万美元；营收同比增长15.9％，至602亿2090万美元。

丰益国际也在另一份文告中披露，旗下子公司位于印尼西加里曼丹省的种植园，约28公顷土地曾发生火灾，印尼警方正就相关事故展开初步调查。

公司称与10家被点名印尼公司无业务往来

公司是在回应新交所监管公司（SGX RegCo）的进一步询问时指出，根据内部调查，火灾相信源自种植园特许经营区以外，或发生在特许经营区内未种植油棕的土地，包括由社区耕作的土地及集团管理的保育区。

针对国家环境局于10月16日及19日向10家印尼公司发出的跨境烟霾污染预防措施通知书，丰益国际也声称，根据对旗下新加坡和印尼实体的企业记录、供应商资料、供应链追溯数据及交易对手记录的审查，集团与这10家公司均没有营运、供应链或业务关系。

除了我国环境局通知书、印尼警方初步调查及新交所监管公司的询问外，丰益国际说未接获其他相关调查通知，也没有因林火事件收到违规通知、行政处罚或许可证相关处分。

丰益国际星期三闭市报3.27元，起0.62%。公司股价过去一个月跌去9.42%。