丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）在截至9月30日的2026／2027财政年第二季，取得1亿5479万元净房地产收入（Net Property Income），同比增长1%。同时，信托每单位派发1.816分，12月17日支付。

信托星期三（10月28日）发布业绩报告指出，第二季总营收增加1.4%至1亿8000万元，主要受惠于新加坡重建项目及印度收购项目带来的收入贡献。

在上半年，信托净房地产收入同比上扬1.5%至3亿1120万元；总营收也增长1.1%至3亿5889万元。

截至9月30日，信托投资组合的出租率达到96.4%，加权平均租约（WALE）为2.5年。

信托会通过资本循环策略以及重新投资于较高质量的物流资产，来优化其投资组合。2026／2027财政年开始至今，信托已完成总值约2亿4300万元的资产脱售，平均脱售价较估值高出3.1%。

此外，信托正着手重建位于樟宜南二街（Changi South Street 2）9号和15号的房地产，改建为五层甲级坡道式物流设施，把握供不应求带来的机遇，预计在2029年第二季竣工。项目完成后，总楼面面积（Gross floor area）将增加34%，达到近50万平方英尺。

展望行业前景，信托指出，受地缘政治紧张局势、通胀压力持续的影响，利率可能会长时间居于高位，连带推升借贷成本，这预计会对信托的财务表现形成压力。若宏观经济进一步放缓，也可能会抑制物流空间的需求。

信托指出，受益于地域布局多元化，旗下资产的租赁需求至今仍保持稳定。

星期三闭市，信托跌0.93%至1.07元。