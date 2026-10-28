继上个月四套因洗钱案遭充公的豪宅相继成功售出后，银峰（New Futura）的一个四卧房单位也成功售出，成交价850万元，相当于每平方英尺3159元。

新一批六个与30亿元洗钱案有关的豪宅，星期三（10月28日）举行拍卖。这场拍卖的六个豪宅中，五个是名筑（Nouvel 18）的单位，而成功售出的是本场唯一的银峰单位。

拍卖会由房地产经纪公司SRI负责。首先拍卖的就是2691平方英尺的银峰四卧房单位。起拍价为980万元，买家反向还价（counter offer）850万元，仅此一轮竞价，买家最终成功拍下房子，并须支付10%的押金。

在这起洗钱案中，银峰还有另一个由陈清远持有的涉案单位，已于去年7月以800万元成功降价转售，每平方英尺2973元。

位于利安尼山路（Leonie Hill Road）的银峰于2017年竣工，共拥有124个住宅单位。

根据市区重建局（URA）网站资料，银峰的转售交易相当淡静。继去年7月的一笔交易后，最新一宗交易于今年5月完成，涉及一个面积约1830平方英尺的单位，成交价为750万元，相当于每平方英尺4099元。

目前，房地产交易平台PropertyGuru上有25个银峰单位挂牌出售。其中，一个面积同样为2691平方英尺的单位叫价约1200万元，尺价约4452元。

名筑五单位无人竞标流拍 起拍价最高1800万元

另外五个名筑的单位，则因无人竞标最终流拍。这五个单位的起拍价介于448万元至1800万元。

SRI执行合伙人莫思思也是这次拍卖的主持人。她在接受媒体访问时说：“上一轮拍卖未售出的六个单位还在挂牌销售，并获得良好的买家反应，每星期有两到三组买家看房。”

对于拍卖会竞价反应冷淡的情况，莫思思认为，利率上升、近期股市波动加剧，以及正值学校考试期间，都可能影响买家的投资决策。

这场拍卖会共吸引约45人到场。

截至这场拍卖会，30亿洗钱案中遭充公的豪宅共推出了32个单位，成功售出五个。