新加坡邮政（Singapore Post）宣布，自2026年11月1日欧盟新海关规定生效当天起，所有运往欧盟的商业货物将转移到完税后交货（Delivered Duty Paid，简称DDP）框架下处理。

这家新交所主板挂牌公司星期三（10月28日）发文告指出，这么做是要保障新加坡企业、电子商务商家和个人寄件人的利益，减少运输延误、货物在边境遭拒收，以及收件人意外被征收税费的情况。

这目前涉及寄往欧盟16个目的地的货运，包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、葡萄牙、西班牙和瑞典等。文告指出，价值45欧元或以下的个人礼品在16个参与的欧盟目的地仍免征关税和增值税。

新邮政说，这个措施将逐步扩展至欧盟其他成员国。在其余11个欧盟目的地邮政运营商准备就绪之前，现有的预订和清关安排将保持不变。这其余的目的地，包括捷克、希腊、匈牙利、爱尔兰、波兰、罗马尼亚和斯洛文尼亚等。

2026年7月1日起，欧盟取消了150欧元（214新元）以下货品（小额包裹）的关税豁免，并对低价值电商进口商品临时征收每件3欧元的关税。自2026年11月1日起，除适用的关税和增值税外，每件商品还将额外收取2欧元的欧盟手续费。

与此同时，欧盟海关当局要求在到货前申报单上填写结构化产品识别码 (PID)。根据更新后的要求，申报单必须包含每行商品的强制性商家产品识别码（卖家SKU/产品识别码）和本地产品识别码（制造商参考代码），以及可选的全球产品识别码（例如GTIN、EAN或UPC条形码）。

文告说，新的数据要求代表着国际贸易的重大行政转变，邮政和物流行业认为，完全的预先清关是确保可预测运输时间的唯一有效机制。

新邮政首席运营官梁舒云说：“欧洲的监管环境瞬息万变，我们的首要任务是确保新加坡企业和散户寄件人能够顺利开展国际贸易。通过将我们的商业选项全部过渡到单一的DDP框架，增强我们的数码化平台，并与跨境技术提供商Zonos合作，我们正在消除合规方面的障碍，确保货物顺利清关，并以完全透明的成本抵达欧洲各地。”

为了帮助托运人顺利过渡，新邮政提升它的数码化货运门户网站ezy2ship，并通过自动化的应用程序接口（API）与Zonos的系统集成，以处理实时关税计算和向欧盟海关提交电子预申报。提升后的门户网站引入了专用数据字段（dedicated data field），引导寄件人输入所需的产品识别码、精确的产品描述和六位数的海关编码（HS code），无需预先上传产品或进行复杂的目录设置即可创建订单，从而消除了注册过程中的阻碍。

新邮政星期三股价收平于0.285元。