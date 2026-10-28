尽管收入增加，但受印尼盾大幅贬值影响，地标产业信托（Landmark REIT）在截至今年9月底的第三季以新元计算的净房地产收入，同比下跌1.8%至3051万元。

地标产业信托（前力宝商产信托，Lippo Malls Indonesia Retail Trust）星期三（10月28日）闭市后发布的2026财年第三季业绩报告显示，若同样以新元计算，信托总营收同比下跌2.4%至5029万元，租金收入下跌1.4%至2727万元。

地标产业信托的大部分房地产位于印度尼西亚，信托以印尼盾计算的净房地产收入实际上同比增加了7.6%。不过，印尼盾兑新元在这期间下跌了8.1%，使得以新元计算的收入走弱。

信托没有派发股息。管理层指出，若财务状况和现金流持续改善，计划在2027财年恢复向单位持有人派息。不过，相关决定仍须综合评估运营表现、现金流状况、印尼盾汇率的变动与波动性、资本支出需求、债务偿还义务，以及当前的市场环境等因素。

信托星期三闭市报0.7分，未变动。