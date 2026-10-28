日本食品控股（Japan Foods Holding）在截至9月30日的六个月内，取得盈利23万元；相比之下，上一年同期面临330万元亏损。

日本食品控股星期三（10月28日）发布业绩报告指出，业绩有所改善，主要得益于集团精简运营网络。截至9月30日，集团的餐馆数量为46家，比截至去年9月30日的68家少。在这段时间内，表现欠佳的门店租约，被提前终止或到期后不再续约。

由于门店减少，集团的营收也应声下滑18%至3020万元。

集团指出，已通过撤出表现欠佳的门店，大幅降低了运营成本。此外，集团自创品牌“Steak 99”也颇受客户青睐。“我们为目前取得的进展感到鼓舞，并会继续巩固这一势头。”

展望未来12个月，集团预计本地餐饮业仍会面临严峻挑战，餐饮业者须应对能源价格上涨推高能源成本、人手短缺，以及市场竞争激烈等挑战。

集团也估计，受全球贸易与地缘政治紧张局势、经济充满不确定性等影响，消费者会减少非必要开支，且对价格保持敏感。

为应对挑战，集团会继续提高餐馆运营效率和控制成本，并有效调整资源，投入在表现较佳的门店。

集团星期三股价上扬27.27%或2分，报9.8分。