新加坡航空公司（SIA）签约向以太燃料公司（Aether Fuels）采购新一代可持续航空燃料（sustainable aviation fuel），供应商将从2028年开始交付，三年里将交付总共4800公吨。

这家新交所主板挂牌公司星期三（10月28日）发文告指出，新航是首家航空公司采购由“灯塔计划”（Project Beacon）生产的可持续航空燃料。

“灯塔计划”是以太燃料公司在亚狮达公司（Aster）的毛广岛炼油厂开发的商业生产设施。

新航签署的这个具有约束力的采购协议，标志着新航首次采购采用新技术生产的可持续航空燃料，这个新技术可将废弃碳原料转化为航空燃料。

文告指出，“灯塔计划”利用生物甲烷和工业废气等原料，采用以太燃料公司的Aurora技术生产可持续航空燃料。这为依赖面对更多限制（包括供应）的脂质原料（lipid-based feedstock）的加氢酯和脂肪酸（hydro-processed esters and fatty acids，简称HEFA）生产途径，提供了一种替代方案。它所生产的可持续航空燃料，将获得国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）的认证。

到2031年，以太燃料公司计划启动它的首个大型商业工厂，产能至少是“灯塔计划”的10倍，这是它新一代可持续航空燃料产能扩张计划的一部分。

新航首席永续发展官利文芬说：“支持可持续航空燃料的研发和应用，并确保未来的供应，是新航实现2050年净零碳排放目标的关键所在。作为首家从‘灯塔计划’采购可持续航空燃料的航空公司，新航展现了新加坡对新型低碳燃料生产途径的需求。我们将继续与全球合作伙伴携手，扩大可持续航空燃料的生产规模，强化航空业的可持续发展生态系统，并支持向更可持续的航空旅行转型。”

以太燃料公司联合创始人兼首席执行官马迪甘（Conor Madigan）说：“这项具有约束力的协议是重要的下一步，也是全球领先航空公司强烈表达需求的信号。这正是创造商业条件、将新的可持续航空燃料途径规模化所需的合作类型。”