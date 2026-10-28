宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）宣布，针对2027财政年第二季的股息再投资计划（distribution reinvestment plan），新信托单位的发行价格为1.3448元。

信托星期三（10月28日）在新加坡交易所发文件指出，上述发行价较截至10月28日的前10个交易日的交易量加权平均股价（VWAP），折价2.5%。投资者最终获配的新单位数量，将向下取整至最近的整数，零碎单位不予计算。

符合资格的单位持有者，预计会在今年11月4日，收到选择通知书（Notice of Election）。有意参与股息再投资计划的投资者，须在11月19日下午5时前，将填妥的表格送达单位注册处。

信托早前在10月15日宣布，为2027财年第二季派息和实施股息再投资计划，每单位派息额为2.571分。

信托星期三闭市报1.34元，挫跌0.74%。