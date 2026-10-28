精密工程业者元续科技控股有限公司（Metasurface Technologies Holdings Limited）宣布以每股0.54元的价格配售1800万股新股，以便在新交所凯利板两地上市。

这家以新加坡为总部的公司星期三（10月28日）晚上发布以上消息。它于2024年7月在香港交易所的创业板（GEM）上市。

根据元续科技的文告，它星期三已向新交所注册它的售股书，计划筹集总计972万元。配售新股过后，它的市值将达约9000万元。

元续科技新股在注册售股书后即刻接受申购，截止日期是11月2日中午12时，股票预计在11月4日于凯利板开始交易。

公司拟将配售新股所筹资金净额用于集团业务扩张和充作一般营运资金，扩充业务用途包括购置五轴加工机器及其他先进机器设备和软件，以增强质量控制能力。

根据文告，集团是总部位于新加坡的领先精密零部件工程服务供应商之一，专注于为半导体、宇航和数据存储行业的客户提供精密加工和精密焊接服务。

根据元续科技网站，公司始创于2000年，集团创始人是行政总裁兼执行董事蔡水理，他在业内拥有超过30年经验。

文告说，集团拥有超过20年的运营历史，主要通过子公司运营，包括新加坡的Metasurface Technologies Pte. Ltd.和Singapore Precision Welding Pte. Ltd.，以及马来西亚的SGP 1st Engineering Sdn. Bhd.。

根据招股书，在2025财年，集团营收增加26.2%至4760万元，净利飙升216.4%至1010万元，每股盈利从一年前的2.3分增至6.7分。2026上半年，集团营收同比增加8.9%至2700万元，净利同比下跌57.7%至370万元，每股盈利从一年前的5.8分跌至2.5分。它的两大客户，占了集团2025年营收的接近60%，它们与公司有至少15年的业务关系。

董事会打算为2026财年和2027财年的业绩，派发占集团净利可达30%的股息。

元续科技星期三在香港创业板股价涨2.29%，闭市报3.57港元。过去一年，它股价涨幅达138%。