人工智能（AI）巨头Anthropic本周公开提交上市申请，将在纳斯达克挂牌。据市场消息，公司可能筹集约1000亿美元（约1280亿新元），估值最高达2万亿美元。若消息属实，将超过SpaceX今年上市时的750亿美元发行规模，创造历史。

尽管发行股数与价格区间尚未确定，许多投资者已跃跃欲试，希望在这宗“超级IPO”中分一杯羹。本地散户投资者能否按发行价认购？若无法获配，上市后怎么买，又须留意哪些风险？

新加坡散户能认购吗？上市后怎么买？

目前，Anthropic尚未正式公布面向散户的完整分销平台名单及认购条件。据彭博社星期三（10月28日）报道，知情人士称，公司已选定摩根大通，牵头向美国投资者销售IPO股份，并考虑将发行股份的约15%至20%分配给散户。

彭博社报道，在亚太地区，仅日本和澳大利亚被纳入此次IPO的国际发售范围。这意味着，其他亚洲散户投资者几乎无法以发行价参与Anthropic股票认购，而须等待挂牌后买入。

这与SpaceX上市时的情况相似。SpaceX上市时，亚太地区仅日本和澳大利亚设有普通散户直接参与的IPO认购渠道，其他市场则受到投资者资格及分销安排限制。

对新加坡投资者来说，当Anthropic正式上市、券商开放交易后，投资者可通过支持纳斯达克交易的证券账户买入。上市后的买入价可能明显高于或低于发行价。

不直接买Anthropic，有哪些间接投资选择？

投资者也可研究Anthropic的上市股东、算力供应商，或投资AI领域的基金。不过，这些渠道不能视为Anthropic股票的等价替代品。

1. 大型云服务商

其中一个方向是大型云服务商，如亚马逊和谷歌母公司Alphabet。两家公司既是Anthropic的投资者，也与它有云服务合作。Anthropic今年4月承诺，在10年内斥资超过1000亿美元购买亚马逊的云服务；谷歌也向Anthropic提供云基础设施，以及用于训练和运行Claude模型的AI晶片。

投资者持有这些公司的股票，可间接接触Anthropic的股权价值或业务增长。不过，两家公司在云服务之外，还拥有庞大的其他业务，股价表现并不一定与Anthropic强相关。此外，谷歌本身也开发AI模型，与Anthropic存在竞争。

2. 算力供应链

另一个方向是算力供应链，如博通（Broadcom）。美国多家金融机构星期一（26日）宣布一项630亿美元融资安排，通过特殊目的公司购买博通的AI计算设备，再租给Anthropic使用。

不过，即使这些科技公司在业务上受益于Anthropic的扩张，投资者仍须警惕Anthropic上市影响市场流动性，进而拖累科技股股价。

东方汇理私人银行亚洲首席策略师陈达德认为，Anthropic上市提供了直接投资AI模型开发商的机会，可能促使投资者重新配置资金。资金可能来自此前大涨的AI半导体股、大型云服务商、超大型科技公司，以及软件和AI应用企业。

辉立证券投资组合经理韩巍博士也指出，现有AI相关上市公司大多同时经营其他业务，Anthropic可能吸引希望更集中投资AI的资金，而导致资金从现有科技股流出。

他说，SpaceX上市时，对市场流动性的虹吸效应，就曾一度拖累美股下跌。

3. 交易所挂牌基金

投资者未来也可能通过交易所挂牌基金（ETF）间接持有Anthropic，但纳入时间因基金而异。

若公司符合纳斯达克100指数的快速纳入条件，通常可在15个交易日后加入指数。至于追踪标普500指数的SPY、VOO等ETF，一般须等公司上市交易至少12个月，才有机会纳入。

AI主题的指数ETF，按各自的选股及调整规则决定，目前无法确定是否以及何时纳入Anthropic。

而主动管理型ETF则由基金经理决定是否买入，无须等待指数纳入。

4.其他投资产品

此外，加密货币交易所和线上交易平台也已提供押注Anthropic的产品。今年5月，OKX推出与Anthropic挂钩、没有到期日的永续期货，币安（Binance）随后在6月推出类似产品。

上市后买入，要留意哪些风险？

对于准备直接买入Anthropic的投资者，除了能不能买到，更要关注的是价格是否合理。

陈达德以SpaceX为例说，以发行价买入SpaceX的投资者，回报没有最初预期般亮眼，上市初期追高者的损失更大，这可能让投资者对Anthropic的估值更加敏感。

他说，投资者今天为Anthropic支付的价格，已包含很大一部分对未来增长的预期。

老虎证券市场策略师黄佳仁则提醒，若营收增长未能跟上庞大的基础设施支出，公司未来可能面临更大的融资压力。

韩巍预计，Anthropic上市后可能与SpaceX类似，高开、冲高后回落，随后进入较长时间的盘整。

此外，投资者也应评估买入后，整个投资组合是否过度集中于AI主题。若已持有大型科技股、晶片股或相关ETF，再买入Anthropic，将进一步增加对AI领域的投资，也放大相关市场波动对整体回报的影响。