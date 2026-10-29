凯源中心（CapitaSpring）、百利宫（Paragon）和德国法兰克福甲级办公楼Gallileo贡献良多，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）第三季净房地产收入达3亿3490万元，同比增长13.8%。

信托管理公司星期四（10月29日）开市前发布第三季业务报告。信托的总营收达到4亿6450万元，同比增幅为15%。

以今年前九个月来看，净房地产收入和营收分别上涨至9亿6540万元和13亿1120万元，增幅都超过10%。

信托在今年7月收购乌节路百利宫，随后在9月17日完成脱售亚洲广场第二大厦（Asia Square Tower 2）。

截至9月30日，信托整体投资组合入驻率为96.1%，比上一季增加0.5个百分点。其中，零售资产入驻率为97.3%，综合发展项目和办公楼资产的入驻率分别为96.4%和95.4%。

租金调升方面，零售和办公楼的涨幅分别达4.6%和7.1%，而租户续租率分别为83.6%和79.1%。

信托整体组合的加权平均租赁期（WALE）保持稳定，为3.1年。

截至9月底的第三季，信托杠杆率升至39.7%，比上一季高2.3个百分点。总借款额111亿元，高于第二季的99亿元，但平均债务成本降至2.8%。

信托在报告中指出，新加坡投资组合的能源成本已锁定至明年6月，采用较低的定价；海外投资组合的期限则大多覆盖2027年中期至2028年。

凯德综合商业信托股价星期三（28日）闭市报2.26元，下跌0.44%。