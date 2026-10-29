日本酒店业务强劲，带动远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）在第三季可派发收入增长6.3%，达到2019万元。

信托星期四（10月29日）发布业绩报告指出，第三季总营收同比增长7.2%至3257万元，净房地产收入（NPI）也增长6.3%，至2757万元。

业绩增长主要由日本酒店业务推动。受9月举办的名古屋亚运会带动，旗下名古屋福朋喜来登酒店客房平均收入（RevPAR）同比上升48.7%，营收大增71.7%至461万元。

新加坡组合表现喜忧参半。酒店业务方面，由于第三季旅游需求疲软，信托采取入住率优先的策略，平均入住率同比增长1.7个百分点至88.2%，但平均房价（ADR）下降2%，使得客房平均收入持平于去年同期。

相较之下，服务式公寓平均房价则实现5.2%增长，客房平均收入增长3.8%至246元，创季度新高。这抵消新加坡酒店及商业房地产贡献下滑所带来的影响。

今年首九个月来看，信托总营收同比增长5.4%至8636万元；净房地产收入增长1.9%至7293万元，加上财务费用下降，令前三季的可派发收入上升7.9%至5387万元。

信托股价星期三（28日）闭市收报0.5元，涨1.01%。