尽管今年首九个月营收同比增长35%，医疗科技公司优创康智（UltraGreen.ai）仍预计2026财年总营收将低于此前预测目标。

优创康智星期四（10月29日）开市前发布业绩报告。

公司首九个月持续经营业务营收达到1亿3180万美元（约1亿6900万新元），高于去年同期的9760万美元。

其中，美国市场营收较2025年前九个月增长35%，达到1亿零130万美元；全球其他市场营收也增长36%至3050万美元。

不过，随着印度制药商Zydus Lifesciences、法国药企Provepharm等竞争对手进入美国市场，吲哚菁绿（ICG）的价格竞争日趋激烈，客户采购模式也出现变化。

公司预计，竞争压力将在第四季进一步影响营收，全年营收将低于此前预测的1亿7500万至1亿8500万美元（约2亿2400万至2亿3700万新元）目标。同时，随着竞争态势越发显著，2027年营收及盈利能力将继续承压。

另一方面，董事会宣布新的股东回报政策，目标是每年派发至少30%的净利（不包括特殊项目），每半年派息一次。

公司也计划推出总额最高3000万美元的多年股票回购计。

优创康智股价在星期三（28日）收涨7.62%，报0.57美元。