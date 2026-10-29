吉宝有限公司（Keppel Ltd）2026财年第三季整体净利同比增长20%，若不包括非核心资产，净利同比上涨近15%。

吉宝在星期四（10月29日）开市前发表截至今年9月底的业务报告显示，若不包括计划脱售和停止营运的非核心资产，“新吉宝”（New Keppel）的第三季净利同比增长近15%。这要归功于表现强劲的联通业务，以及基础设施业务的稳定盈利。

若以今年首九个月的表现来看，“新吉宝”净利同比增长20%。

基础设施业务的综合电力业务息税折摊前盈利，在首九个月同比增长7%，主要是受到新的吉宝沙克拉热电联产发电厂（Keppel Sakra Cogen Plant）的收入，以及运作效率升高所推动。

集团说，吉宝已拆分为“新吉宝”与“非核心资产组合”，未来的普通股息将根据“新吉宝”的盈利表现计算。公司计划从脱售非核心资产后获得的收益中，拨出10%至15%用于派发特别股息。

为了让市场更清晰地了解吉宝的业绩表现，集团会定期公布仍保留在账面上的非核心资产组合的总资产价值（Gross Asset Value）变化。

整体集团的第三季净利虽然有所上升，但首九个月净利则下降40%。这是因为受到非核心资产组合的总资产价值下滑4%的影响。总资产价值之所以下滑，是因为受到资产减值、折旧、运营及持有成本的影响。

在脱售非核心资产方面，集团今年来宣布共约37亿元的交易，包括拟向吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）脱售Keppel South Central的51%股权。

从年初至今，集团已从非核心资产变现中获得约9亿4000万元的收益。此外，首批六座遗留下来的钻井台资产脱售给吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund）的交易，预计会在今年内完成，到时预计能带来额外约6亿元的收益。

吉宝总裁卢振华说：“我们持续执行专注于关键能源与数码基础设施的全球资产管理公司兼运营商的战略，推动‘新吉宝’在2026年第三季及首九个月持续表现强劲。

“尽管市场环境充满变数，我们今年已宣布的非核心资产变现总额，已超越20亿元至30亿元的年度目标。这将释放用以支持业务增长、削减债务并回馈股东的资金。”

吉宝股价星期三（28日）上升0.3%，报10.13元。