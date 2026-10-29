美国联邦储备局星期三（10月28日）宣布维持当前利率目标区间不变，符合市场预期。

美国股市星期三全线上扬，纳斯达克指数上涨0.287，标普500指数上涨0.28%，道琼斯工业指数也涨0.19%。

新加坡海峡时报指数则微涨0.02%或0.88点，收报5397.91点。

不过，美联储未暗示12月是否进一步加息，加上大型科技公司喜忧参半的业绩，令投资者重新权衡人工智能反弹能否持续，美国股指期货在亚洲早盘下跌。

以下是星期四（29日）可关注股票：

1）凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）第三季净房地产收入达3亿3490万元，同比增长13.8%；总营收达到4亿6450万元，同比增幅为15%。以今年前九个月来看，净房地产收入和营收分别上涨至9亿6540万元和13亿1120万元，增幅都超过10%。

凯德综合商业信托股价星期三闭市报2.26元，下跌0.44%。

2）远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）在第三季可派发收入增长6.3%，达到2019万元。总营收同比增长7.2%至3257万元，净房地产收入（NPI）也增长6.3%，至2757万元。主要受益于名古屋亚运会带动日本酒店业务强劲。

信托股价星期三闭市收报0.5元，涨1.01%。

3）医疗科技公司优创康智（UltraGreen.ai）尽管今年首九个月营收同比增长35%至1亿3180万美元（约1亿6900万新元），但仍预计2026财年总营收将低于此前预测的1亿7500万至1亿8500万美元（约2亿2400万至2亿3700万新元）目标。

董事会宣布新的股东回报政策，目标是每年派发至少30%的净利，每半年派息一次，并计划推出总额最高3000万美元的多年股票回购计划。

优创康智股价星期三收涨7.62%，报0.57美元。

4）宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）星期三宣布，针对2027财政年第二季的股息再投资计划（distribution reinvestment plan），新信托单位的发行价格为1.3448元。符合资格的单位持有者会在11月4日收到选择通知书。有意参与股息再投资计划的投资者，须在11月19日下午5时前，将填妥的表格送达单位注册处。

信托星期三闭市报1.34元，挫跌0.74%。

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