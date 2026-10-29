政府传召多家早前接获法定通知、被指可能涉及本次烟霾的新加坡注册企业高管举行会面后，部分公司股价星期四（10月29日）开市后下挫。

本地大型农业集团丰益国际（Wilmar International）开市后下挫3.67%，报3.15元，随后略有回升；益资源（First Resources）跌3.26%，报3.56元；布米达马农业（Bumitama Agri）下滑2.44%，报1.60元；印多福农业资源（Indofood Agri Resources）下跌1.47%，报0.34元。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇、国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根，及永续部长傅海燕，星期三（28日）与可能涉及烟霾公司的总裁见面。

这包括金光集团（Sinar Mas）旗下的亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）和亚洲纸浆纸品公司（中国）、丰益国际、布米达马农业、金光农业国际（Golden Agri International）、益资源、印多福农业资源、肯卡纳农业（Kencana Agri），以及陈顺风资源旗下的TSH Global Plantation和TSH Oversea。

新交所也在同一天向媒体发声明指出，继10月16日向有关挂牌公司发出首轮询问，以及企业上星期作出回应后，交易所决定进一步要求澄清，以更清楚了解这些公司的情况，以及它们面对林火和烟霾的风险。

目前，只有丰益国际已作出明确回应。公司说，它在印度尼西亚西加里曼丹省的种植园约28公顷土地发生火灾，当地警方正就相关事故展开初步调查。公司相信有关火灾源自种植园特许经营区以外，或发生在特许经营区内未种植油棕的土地。

针对国家环境局于10月16日及10月19日向10家印尼公司发出的跨境烟霾污染预防措施通知书，集团也澄清与这10家公司均没有营运、供应链或业务关系。

也有投资机构趁种植股股价低迷入市。根据金光农业资源星期三闭市后在新加坡交易所发布的主要股东权益变动通知，美国投资管理公司Kopernik Global Investors上星期五（23日）增持550万股，每股价格为0.275元，共计约151万元。