美国联邦储备局保持利率不变，同时谷歌母公司Alphabet业绩令人失望，引发市场重新审视企业投入数十亿美元发展人工智能（AI）的回报。美股期货早盘下跌，亚洲股市各有涨跌。

纳斯达克100指数期货一度下跌0.9%，标普500指数期货下跌0.4%。Alphabet在盘后交易中一度重挫10%，原因是这家谷歌母公司的销售额低于市场预期。

同时，亚洲股市各有涨跌，日本日经225指数上涨，韩国KOSPI下跌3%，因为三星半导体盈利低于预期。

美国科技股表现出现分化。微软（Microsoft）盘后股价上涨2.8%，受云端业务销售强劲带动。甲骨文（Oracle）星期三（10月28日）稍早则一度大涨11%，公司发布长期自由现金流展望后，市场对其信用风险的评估也改善至近九个月来最大幅度。

老虎证券（Tiger Brokers）首席市场策略师黄佳仁指出，谷歌云端业务虽然取得强劲增长，但仍只占Alphabet总营收约四分之一，而规模更大的广告业务增长继续放缓。这意味着，单靠云端业务的增长，未必足以抵消核心业务表现逊于预期的影响。

他指出，在Alphabet大举投资AI基础设施之际，相关支出也对公司的自由现金流构成压力，市场因此更加关注AI投资能否转化为足够的收入与回报。

美联储暗示明年议息会议次数将减少 促重新调整对利率走势预期

另一方面，美国短期国债收益率下跌。美联储维持利率不变，同时暗示明年议息会议次数将减少，促使交易员重新调整对利率走势的预期。美元在纽约交易时段走低，现货金一度升至每安士约4065美元。

美联储公开市场委员会以10票对2票决定维持联邦基金利率目标区间在3.75%至4%。美联储在会后声明中说，希望未来几周公布的经济数据能为下一次利率决定提供依据。

美联储主席沃什（Kevin Warsh）说，官员已明确表明，只要情况需要，便准备采取行动。他也说，美联储将逐步调整议息安排，明年八次会议中将有七次进行利率决定投票。

黄佳仁指出，减少议息会议次数不代表利率调整次数必然减少。由于预定的利率决策机会减少，两次会议之间可能累积更多经济数据，使每次决策对市场的影响更大。

桑塔菲投资管理公司（Thornburg Investment Management）基金经理哈桑（Ali Hassan）也认为，议息会议次数减少，加上没有提供前瞻指引，意味着每次会议前后市场可能出现更大幅度的重新定价，利率市场波动也可能比目前预期更大。

市场接下来将关注科技企业业绩能否支撑AI投资热潮，以及即将公布的美国经济数据是否足以支持美联储在年内维持利率不变。美国与伊朗的紧张局势重新升温，也可能推高油价，并令通胀及利率前景更加复杂。

富国银行投资研究所（Wells Fargo Investment Institute）分析师阿尔瓦拉多（Luis Alvarado）说，美联储目前看来对保持耐心感到安心，因为金融状况大致符合预期，但耐心不应被误解为自满。