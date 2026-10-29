城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）今年第三季净房地产收入（NPI）同比增长7.1%，达到3675万元。

信托星期四（10月29日）发布的业绩报告显示，第三季总营收同比增加4.1%至7202万元。

报告指出，增长主要受英国、新西兰、澳大利亚和欧洲资产组合带动。

其中，英国资产组合净房地产收入同比增长17%或120万元；新西兰奥克兰千禧大酒店翻新后，会议及活动需求推动业绩显著提升，净房地产收入同比增幅逾两倍，达到130万元。

新加坡组合表现则相对疲弱。尽管本地酒店客房平均收入（RevPAR）同比增长2.3%，平均入住率维持在88.6%。

然而，由于去年世界游泳锦标赛有一次过收入，以及M酒店装修工程影响，新加坡酒店组合净房地产收入下滑1.8%，报1989万元。

此外，日本和马尔代夫市场也持续面对压力。中国游客减少使得日本酒店组合平均房价承压，第三季净房地产收入下滑18.5%。

马尔代夫酒店则受中东局势扰乱航线，以及竞争加剧的影响，客房平均收入下降16.2%。

今年首九个月来看，信托总营收同比增长2.4%至1亿9888万元，净房地产收入增加3.8%至9640万元。

截至9月底，信托整体杠杆从去年底的37.7%降至35.6%，加权平均债务成本也从3%降至2.8%。

展望未来，信托管理人说，新加坡旅游市场仍有金融科技节、演唱会等活动需求支撑。

信托也持续推进酒店翻新计划，包括M酒店翻新工程预计明年第三季完成，在克拉码头有475间客房的Moxy Clarke Quay酒店预计今年底取得临时入伙证，并于明年上半年开始营业。

业绩公布后，截至发稿前，城市发展酒店服务信托股价涨0.71%，报0.7元。