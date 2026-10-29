针对近日市场盛传印尼星展银行（Bank DBS Indonesia）可能与印尼中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk，简称BCA）合并的传闻，星展集团发言人做出明确回应：“此传闻纯属子虚乌有。”

此前市场有传言称，星展集团可能通过资产折合入股（inbreng）的方式，将印尼星展银行并入BCA，且合并后BCA将作为存续实体，现有印尼星展银行股东则将获得新发行的BCA股票（代码：BBCA）作为对价。受并购传闻刺激，BCA股价盘中一度逆势大涨约7%。

从现有股权结构来看，星展银行有限公司持有印尼星展银行99%的绝对控股股权，BCA仅持有其1%的微量股份。因此，BCA无法单方面控制印尼星展银行，任何涉及控制权或合并的交易必须由星展集团主导与决定。

市场传闻曾将两者的互补性作为潜在合并的战略考量：BCA在印尼拥有庞大且低成本的活期及储蓄存款（CASA）基础、成熟的零售与支付生态系统以及广泛的分销网络。

星展银行在印尼的强项则集中在企业与机构银行服务、财资与跨境融资、财富管理，以及资本市场证券业务。传闻认为，若双方整合，有望增强BCA在对公业务、跨境融资及中间业务收入方面的实力。

然而，分析人士此前便对合并方案的可行性与财务效益存疑。在业绩体量上，印尼星展银行占BCA的净利比率不足3%，短期内对 BCA的财务提振作用十分有限。

此外，印尼星展银行的作价估值、BCA需发售的新股规模，以及交易会否稀释BCA的每股盈利（EPS），在市场上均无明确答案。

星展集团发言人在接受《联合早报》询问时重申，以上合并传言并不属实。