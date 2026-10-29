马来亚银行（Maybank）在新加坡推出令吉企业来往户头（Ringgit Corporate Current Account），成为本地首家让符合条件的企业客户直接接收、持有及交易马来西亚令吉的银行。

这项新服务允许持有马银来往户头的企业，将新元或外币兑换成令吉，并在马来西亚开展获准的商业及投资相关活动，包括结算贸易来往、支付货品与服务费用，以及为日常运营提供资金。

企业客户也可在付款前提前买入并持有令吉，以便更好地管理外汇敞口与流动资金。

马来亚银行星期四（10月29日）发文告指出，随着柔佛—新加坡经济特区（JS-SEZ）深化两地经济融合，新马之间的跨境商业与投资来往日益密切。

马来西亚投资发展局（MIDA）数据显示，新加坡仍是马来西亚主要外资核准私人投资的最大直接来源国。在2025年注资930亿令吉（约300亿新元），并在2026年上半年贡献400亿令吉（约130亿新元），柔佛州为主要受惠地之一。

马来亚银行（新加坡）首席执行官李汉英说，自新柔特区公布以来，市场对跨境银行、支付及财资方案的需求持续攀升。该项令吉来往户头为企业客户提供更大的灵活性与掌控力，有助于降低商业流通阻力，提升区域供应链韧性及新马经济走廊的竞争力。

费用与开户门槛方面，该令吉企业来往户头无初始存款、最低存款余额要求，以及月费。

从马银新加坡汇款及转账至马银马来西亚不收取任何手续费，且符合资格的转账处理费与代理行费用也将予以豁免，直至另行通知。

客户可通过马银商业银行渠道（包括即将推出的全新Maybank2E平台）进行操作。该户头的使用须遵守相关监管规定。