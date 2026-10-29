人工智能带动数据中心投资热潮，新加坡银行（Bank of Singapore）专注于亚太数据中心私募基金获积极认购，显示私人银行客户对数码基础设施投资需求强劲。

目前基金认购已结束，银行未披露募资规模等具体信息，但在星期四（10月29日）发布的文告中称，这是“近年来最成功的封闭式基金产品之一”。

据文告，这只名为Keppel Data Centres S64 Access Fund SP9的特殊架构基金，由新加坡银行发起并独家分销。基金为客户提供间接资产敞口，投资于吉宝旗下第三吉宝数据中心基金（Keppel Data Centre Fund III），以及其他精选数据中心项目。

这项投资策略依托吉宝涵盖数据中心、能源、冷却系统及网络连接基础设施的综合业务平台，以及在区域内发展和运营数据中心的经验。

基金投资范围也包括新加坡及其他亚太市场的一批多元化机构级数据中心资产。

新加坡银行环球首席投资官谢佩华说，随着投资者寻求更广泛的资产配置、更强的韧性，以及公开市场以外的长期增长机会，私募市场成为客户投资组合中越来越重要的部分。

“我们持续观察到市场对差异化另类投资的强劲需求，尤其是有长期增长趋势主题，并由优质运营商管理的投资项目。”