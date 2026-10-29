随着交易员评估中东地区为避免美国可能重启对伊朗军事打击的新一轮外交努力，国际油价出现回落。

布伦特原油（Brent）在上一交易日上涨逾1%后，星期四（10月29日）早上回落1%至每桶114美元附近；西德克萨斯中质原油（WTI）则跌1.3%，徘徊在每桶101.43美元附近。

根据彭博社报道，伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araghchi）说，德黑兰方面将继续给外交努力一个机会。《华尔街日报》则报道说，美国副总统万斯（Vance）已联系伊朗最高安全机构秘书雷扎伊（Mohsen Rezaei）。

美国总统特朗普证实万斯确实曾致信伊朗当局，他在一个访问中也透露，双方正通过调解人进行谈判，但他强调自己并不确定谈判能否取得成果。

CIBC私人财富集团（CIBC Private Wealth Group）高级能源交易员巴宾（Rebecca Babin）说：“这类新闻头条足以左右油价走势。任何表明双方高级官员之间存在沟通的迹象，都可能足以促使部分投资者获利了结，并消退一部分地缘政治风险溢价。”

随着冲突持续拖延，全球基准布伦特原油本月已累计飙升11%，触及今年4月以来的最高水平。油价暴涨不仅给消费者带来沉重压力，也给试图遏制通胀的各国央行官员带来严峻挑战。

尽管美联储本周选择维持利率不变，但交易员预计官员们将在12月重启加息（收紧货币政策）。

另外，在企业层面，交易员正准备迎接星期四和星期五（30日）接踵而至的国际石油巨头财报及管理层评论，其中包括壳牌（Shell）、道达尔能源（TotalEnergies SE）、埃克森美孚（ExxonMobil）以及雪佛龙（Chevron）的最新业绩。